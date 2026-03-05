¿Cordero o algo más? El macabro hallazgo en una compra por redes sociales en Uruguay

Una mujer en Uruguay pretendía celebrar el cumpleaños de su hijo con un corte de carne de cordero, por lo que tuvo la idea de comprarla por medio de redes sociales. No obstante, al recibir el producto, notó un fuerte olor y pensó que se trataba de carne de perro.

Tras notar que los 12 kilos de carne tenían un color extraño, la compradora guardó la carne y reportó lo sucedido a las autoridades. Una vecina opinó que se trataba de carne de perro. Ante ello, realizaron una prueba genética a la carne y comprobaron que no se trataba de oveja ni de perro, sino que era un feto de vaca.

La prueba de ADN de INAC: Verdad científica tras la sospecha de carne de perro

“El Instituto Nacional de la Carne, a través de un ADN, pudo verificar que no era una oveja como estaba previsto, como era lo que había comprado la señora, sino que era un neonato de vaca”, mencionó Esteban Vieta, presidente del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) de Uruguay.

El funcionario detalló que este feto se trata de un desecho, cuando la vaca expulsa al ternero antes de terminar la gestación. Añadió que atendieron la denuncia porque en un inicio pensaban que se trataba de carne de un “animal de compañía”.

Alerta de seguridad: Por qué nunca debes comprar productos cárnicos en Facebook o WhatsApp

Tras lo sucedido, las autoridades uruguayas pidieron a la población comprar carne en sitios verificados por el Instituto de la Carne del país para evitar fraudes. En caso contrario, eviten hacer compras de este tipo de productos por medio de redes sociales.

El presidente del INBA aseguró que ya tiene identificados a quienes vendieron el feto de vaca.

“La policía, ya tiene en poder, quienes fueron los responsables y se está indagando y trabajando para poder capturarlos y terminar esta cadena de venta dudosa”, relató Vieta.

Guía práctica: Características visuales para reconocer la carne de cordero auténtica

La carne de cordero debe tener una textura fina, que sea firme, de color rojo y con aspecto marmoleado, es decir, con tiras blancas de grasa dentro de la carne. La parte de la grasa debe ser firme, blanca y no muy gruesa.

