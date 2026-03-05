¿Advertencia para México? EU listo para atacar cárteles en América Latina: Pete Hegseth

¡Advertencia sin precedentes! Estados Unidos está “listo para lanzar una ofensiva en solitario contra los cárteles en América Latina” si los gobiernos de la región no actúan con mayor contundencia; así lo declaró el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, en un discurso que elevó la tensión diplomática y reavivó el debate sobre la lucha contra el narcotráfico.

¿Qué dijo Pete Hegseth? “En sus países, muchos líderes aceptaron el statu quo, coexistir con el narcoterrorismo o adoptar un enfoque basado exclusivamente en la aplicación de la ley que no logró disuadir ni desmantelar las amenazas”, afirmó Hegseth. Además de que lanzó una cifra impactante: “Más de un millón de estadounidenses murieron por el fentanilo, la cocaína y otras drogas”.

.@SECWAR “In your countries, many leaders accepted the status quo—to coexist with narco-terrorism or for a a law-enforcement-alone approach that FAILED to deter and dismantle threats...



The result of this collective neglect was FATAL.



More than one million Americans were killed… pic.twitter.com/a3K6yvO6Xj — DOW Rapid Response (@DOWResponse) March 5, 2026

EU contra cárteles de América Latina ¿Qué dijo exactamente el Pentágono?

Pete Hegseth sostuvo que la estrategia tradicional basada únicamente en cooperación policial “fracasó”, además de que calificó de “fatal” la falta de acciones más agresivas contra organizaciones criminales.

De acuerdo con datos oficiales de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en ingles), Estados Unidos ha registrado más de un millón de muertes por sobredosis desde finales de los años 90, impulsadas principalmente por opioides sintéticos como el fentanilo. En 2022 y 2023, las cifras anuales superaron las 100 mil muertes, según reportes preliminares del organismo.

Cabe recordar que el gobierno de Estados Unidos ha señalado en diversas ocasiones que gran parte del fentanilo que llega a su territorio es producido por cárteles que operan en México y otras rutas de América Latina.

¿Puede EU intervenir militarmente contra los cárteles en América Latina?

La posibilidad de una acción militar unilateral genera preocupación en la región. Expertos en derecho internacional advierten que cualquier operación armada en territorio extranjero requeriría acuerdos bilaterales o podría interpretarse como una violación a la soberanía nacional.

Sin embargo, el hecho de designar a ciertos cárteles como organizaciones terroristas, le “abre” la puerta a Estados Unidos para tomar medidas más agresivas bajo legislación antiterrorista.

¿Qué implicaciones tendría para América Latina?

Una ofensiva directa de Estados Unidos contra cárteles podría alterar el equilibrio político, además de seguridad en países clave del hemisferio. Analistas señalan que la cooperación en inteligencia y combate al narcotráfico ya existe, pero un enfoque militar ampliado marcaría un punto de quiebre. Mientras Washington endurece el discurso, la pregunta sería: ¿se trata de una advertencia política para presionar a la región?