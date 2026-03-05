Detienen a empleado del Departamento de Justicia de EU por posesión de material explícito infantil

Un empleado del Departamento de Justicia de Estados Unidos enfrenta cargos federales relacionados con posesión de material explícito infantil, según documentos judiciales revisados por CBS News.

El funcionario, identificado como Timothy Parsons, forma parte del personal jurídico de la Fiscalía de Estados Unidos en Washington, D.C., y fue arrestado tras una investigación del Buró Federal de Investigaciones (FBI) que incluyó un cateo en su vivienda en Bethesda, Maryland.

De acuerdo con una declaración jurada del FBI, Parsons reconoció que en 2019 recibió mensajes con videos e imágenes de abuso infantil enviados por otra persona, aunque aseguró que posteriormente eliminó esos archivos.

Cateo del FBI en su vivienda en Maryland

La investigación incluyó un operativo realizado por un grupo de trabajo del FBI, que ejecutó una orden de registro en la residencia de Parsons el lunes.

Según los documentos judiciales, los agentes incautaron varios dispositivos electrónicos durante el cateo para analizarlos como parte de la investigación.

El informe señala que Parsons se encontraba solo en su domicilio cuando los investigadores llegaron y accedió a responder preguntas de las autoridades.

Durante una revisión preliminar de los dispositivos incautados, los agentes indicaron que no detectaron material de abuso infantil; sin embargo, el análisis forense completo de los equipos continúa en curso.

Documentos judiciales mencionan mensajes de contenido explícito

La declaración jurada del FBI señala que Parsons recibió varios videos y dos imágenes con material de abuso sexual infantil.

De acuerdo con los expedientes de acusación, el funcionario respondió a algunas de esas imágenes con mensajes sexualizados.

Entre las respuestas citadas en los documentos judiciales aparece un mensaje en el que Parsons calificó el contenido como 'muy sexy'.

El acusado habría señalado a los investigadores que posteriormente eliminó los mensajes recibidos.

Investigación surgió a partir de otro caso federal

Las autoridades indicaron que el caso de Parsons fue descubierto durante una investigación iniciada en 2025 contra Victor Blythe, un expsicoterapeuta infantil vinculado al Centro Médico Pediátrico Nacional en Washington.

Según los documentos judiciales, las imágenes enviadas a Parsons habrían sido distribuidas por un presunto explotador infantil cuyas actividades coinciden con los detalles del caso penal de Blythe.

Blythe se declaró inocente de los cargos en su contra y tiene programada una audiencia judicial en su proceso federal el 25 de marzo.