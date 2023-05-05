¿Qué es Shen Yun y por qué lo relacionan con una secta?

En redes sociales, diversas personas comparten su curiosidad por un espectáculo anunciado como “Shen Yun”, el cual promete estar relacionado con el baile y brindar una experiencia sobre cómo era “China antes del comunismo”.

Sin embargo, a pesar de los anuncios colocados en diversos lugares y hasta en internet, esta representación también ha sido señalada por formar parte de una secta prohibida en el gigante asiático.

Ya quiero que sea el día en que no tenga que ver más anuncios de Shen Yun



Cadena de oración — Rafael Cabrera (@raflescabrera) May 4, 2023

¿Qué quiere decir Shen Yun?

Shen es una palabra que significa “divino”, mientras que Yun se refiere a “porte personal” o “carisma interior”, de acuerdo con la página oficial del espectáculo. De esta forma, el nombre completo tiene el significado de “La belleza de los seres divinos al bailar”.

Este espectáculo promete mostrar los 5 mil años de civilización de China, a través de 20 actos de baile que muestran las diferentes dinastías, así como la opresión que se vive en dicha nación, en concreto con la religión Falun Dafa.

¿Por qué Shen Yun está prohibido en China?

El show Shen Yun está relacionado con la religión Falun Gong o Falun Dafa, fundada por Li Hongzhi. El gobierno de China la declaró como una “secta hereje” en el año 1999, de acuerdo con la Enciclopedia Británica.

En 1992, Hongzhi fundó el grupo, cuyo nombre puede ser traducido como la “Disciplina de la Rueda de la Ley”, en referencia a la rueda que instalaría el líder en sus seguidores para purificar sus cuerpos en “otra dimensión”.

⚠️La Embajada de China en México recuerda a los amantes de la cultura china de todos los ámbitos mexicanos que se mantengan alejados de los espectáculos de "Shen Yun" organizados por la secta destructiva "Falun Gong" para no ser engañados.🔗 https://t.co/qFzH5WKixw — Embajada de China en México (@EmbChinaMex) May 11, 2022

En un inicio, este grupo brindaba ejercicios de medicina tradicional y prácticas de autocuidado. Sin embargo, el Partido Comunista Chino ha tachado dichas prácticas como “supersticiosas”.

En 2022, la Embajada de China en México advirtió que este grupo divulga “falacias antihumanas y anticientíficas e implementa control mental extremo sobre sus creyentes”, motivos por los cuales violan los derechos de las personas.

El gobierno del gigante asiático señaló que entre las creencias de Falun Gong, están:

La humanidad ha sido destruida 80 veces.

Dicha religión es la única ortodoxa por encima de otras.

Si practicas Falun Gong , no enfermarás ni encontrarás peligros.

, no enfermarás ni encontrarás peligros. El holocausto judío fue resultado de un cambio en fenómenos astronómicos.

El gobierno chino agrega que este grupo religioso ha realizado varios actos para divulgar propaganda anti-China, con el fin de derrocar a dicha administración. La embajada china llamó a no acudir a dichos espectáculos "para no ser engañados y aprovechados por la secta destructiva".

