VIDEO: Sicario mata a un hombre por ajuste de cuentas y graba el asesinato

El video es del sicario, muestra cuando camina en sentido contrario sobre una carretera del distrito de Nuevo Chimbote, provincia del Santa, en la región Áncash, Perú, ve que, como se va acercando, encañona a sus víctimas y luego, les dispara cuando circulaban por dicha vía.

El asesinato ocurrió durante la mañana, cuando había poca circulación en la carretera, el sicario subió las imágenes a redes sociales, en las cuales se escucha cuando le indica a la víctima: "Párate ahí".

Después le disparó en al menos 15 ocasiones, un video que usó como mensaje de advertencia en el que se escucha decir, "es para todos esos gota a gota que nos quieren copiar el sistema, es el hampa".

Sicario mata a un hombre por ajuste de cuentas y graba el asesinato; ocurrió en Perú #video https://t.co/YqWUxEcoqQ pic.twitter.com/meKbQ5KZ5a — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 11, 2023

¿Que provocó el ajuste de cuentas?

De acuerdo con primeras investigaciones de la Policía Nacional del Perú, se trataría de un ajuste de cuentas por el dominio en la zona de préstamos informales conocidos como: créditos "gota a gota".

Sicario venezolano asesina a sangre fría a colombiano en Perú|Crédito: AIL

¿Quién era la víctima de este sicario?

De acuerdo con informes policiales, se trató de Juan Pablo López Ospina, de 21 años, de origen colombiano, que recibió 15 balazos, mientras que su acompañante, identificado como Urbeney Sinistierra Ángulo, también colombiano, resultó herido y fue llevado al hospital, despues será interrogado.

Un asesinato que llena de miedo a los habitantes de esta zona de Perú, "el pueblo está desprotegido prácticamente frente a la delincuencia, el gobierno tiene que hacer algo."

Al lugar del crimen llegaron tanto familiares, como amigos y la pareja de Ospina, así como Rodolfo Salazar Araujo, representante de la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Nuevo Chimbote y peritos de criminalística quienes llevaron a cabo el levantamiento del cuerpo.

Lugar del crimen en el que sicario asesina a colombiano|AIL

¿Se sabe algo del sicario?

De acuerdo con informes de la Policía Nacional de Perú, el sicario huyó, es de nacionalidad venezolana y que en esta zona, delincuentes colombianos dedicados a las extorsiones bajo la modalidad de "préstamos gota a gota" han comenzado a operar en territorios tomados por venezolanos en Perú, lo que ha sido causa de enfrentamientos y asesinatos.

