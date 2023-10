Campañeando: Simulación “2.0"; Morena alista “encuestiza” para elegir a 9 candidatos

Una vez más Morena se prepara para aquello en lo que es especialista: el cuentazo de las encuestas. En esta ocasión será para elegir a los nueve candidatos que buscan el hueso en los ocho estados además de la Ciudad de México.

Mario Delgado señala que: “Firmaron un documento de que primero conocen el proceso, conocen las metodología y van a aceptar el resultado... Pusieron su nombre, su firma y se lo entregaron a la doctora Sheinbaum”.

Al final la historia será la que ya conocemos. Claudia, actual portadora del Bastón de Mando, también tiene que entrarle a ese juego mejor conocido como simulación:"No hay favoritos... no vamos a orientarnos por una o por otra persona... Es una decisión que le corresponde al pueblo”.

Mientras que el pueblo bueno y sabio se decide, la “Señora X” es la responsable de espantar a los pájaros en el alambre:"Yo creo que ya estoy siendo espiada todos los días... No me quita el sueño porque no hago nada indebido”.