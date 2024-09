¿Me llegará el mensaje del Simulacro Nacional si no tengo saldo o datos en el celular? IFT responde

El simulacro nacional programado para el 19 de septiembre de 2024 es un evento crucial en México, diseñado para preparar a la población ante posibles situaciones de emergencia, como es el caso de los sismos. La fecha es recordada por los sismos de 1985 y 2017. En ese sentido, por primera vez se difundirán alertas de emergencia por sismo en teléfonos celulares como parte del simulacro.

Aquí te explicamos qué pasa si no cuentas con datos o señal en el momento del Simulacro Nacional 2024, según el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

¿A qué hora será el Simulacro Nacional 2024?

El Simulacro Nacional 2024 se realizará el jueves 19 de septiembre a las 11 de la mañana, donde se difundirá un mensaje de alerta de sismo a teléfonos celulares en la Ciudad de México y zona conurbada.

¿Qué mensaje llegará en el simulacro del 19 de septiembre?

¡No te espantes! Los teléfonos celulares o teléfonos inteligentes que son compatibles con el Servicio de Radiodifusión Celular (CBS) recibirán un mensaje de alerta que se desplegará inmediatamente en la pantalla y vibrará, además de que emitirá un sonido distintivo y tendrá una duración aproximada de 8 segundos.

Para aquellos que no tengan acceso a un teléfono celular, también podrán enterarse de mensaje por medio del radio y televisión. Las autoridades capitalinas y de las zonas conurbadas reiteran la importancia de la participación de todas las personas para la prevención de desastres, como es el caso de un sismo.

¿Me llegará el mensaje del simulacro sin saldo ni datos?

Si tu teléfono está apagado o sin saldo, es probable que no recibas el mensaje de alerta; sin embargo, este será enviado como SMS, lo que significa que no requieren datos móviles para ser recibidos. Si tu teléfono tiene señal y está encendido, deberías recibir el mensaje aunque no tengas saldo, pues no es necesario contar con este.

Cabe recordar que el mensaje le llegará a las personas que cuenten con cobertura en la Ciudad de México y zona conurbada.