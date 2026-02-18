Así se vivió el Simulacro CDMX y Edomex hoy 18 de febrero 2026

Las autoridades y cuerpos de emergencia se encuentran preparados para el inicio del Simulacro CDMX, que tendrá lugar a las 11:00 horas. Este ejercicio preventivo se desarrollará partiendo de un escenario ficticio de terremoto con una potencia de 7.2 grados, situando el origen del movimiento telúrico a una distancia de 11 kilómetros de la localidad de Pinotepa Nacional, en el estado de Oaxaca.

Simulacro sísmico regional en la Ciudad de México y el Estado de México 2026



Un ejercicio fundamental para fortalecer la cultura de protección civil.

Así se vivió el Simulacro CDMX en el Metro

Una multitud se ha congregado en las inmediaciones del Metro Insurgentes como parte de los protocolos de evacuación tras el inicio del Simulacro Regional 2026.

Cientos de personas se concentran en la glorieta del Metro Insurgentes como punto de encuentro tras activarse la alerta sísmica por el Simulacro Regional 2026.



El Metro también participa en el Simulacro Regional.

El Metro también participa en el Simulacro Regional. En punto de las 11 de la mañana se activarán los protocolos que incluyen el alto total de los trenes, trabajadores operativos y elementos de protección civil darán indicaciones a las personas que se encuentren en los andenes para que se replieguen a las paredes, personas que estén afuera de las estaciones deberán permanecer ahí.

¡Todo listo!



En punto de las 11 am, CDMX y el Estado de México participarán en un simulacro bajo la hipótesis de un #sismo de magnitud 7.2, epicentro a 11 km de Pinotepa Nacional, Oaxaca.



Se activarán 13,900 altavoces y alertas celulares. Escenario principal en Juárez y Paseo… pic.twitter.com/KBPLf0pcaO — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 18, 2026

Como parte del protocolo de actuación, se ha confirmado la activación masiva de los 13 mil 900 dispositivos de altavoces que integran la red de alerta sísmica en toda el área metropolitana.

De manera complementaria, el aviso preventivo será emitido a través de los equipos de telefonía móvil de la población. En puntos clave de la ciudad, específicamente en la intersección de las avenidas Juárez y Paseo de la Reforma, ya se ha dispuesto la infraestructura necesaria para coordinar las actividades centrales de esta jornada.

La Cruz Roja Mexicana está lista para participar en el primer simulacro de sismo de este 2026.



Dentro de un corporativo en la CDMX, realizarán un descenso vertical con tirolesa, simulando el rescate y traslado de un paciente en una supuesta situación de…

Por su parte, la Cruz Roja Mexicana ha confirmado su intervención activa en este primer ensayo de seguridad del año 2026. La institución llevará a cabo una demostración técnica de alta complejidad en un edificio corporativo de la Ciudad de México, consistente en una maniobra de descenso vertical mediante el uso de tirolesa. Esta operación tiene como objetivo recrear el auxilio y la evacuación de un herido bajo las condiciones críticas que supondría una emergencia real de esta magnitud.