VIDEO | Así se disparó la alerta sísmica en los celulares por el ejercicio del simulacro hoy 18 de febrero

Durante el simulacro hoy 18 de febrero 2026, la alerta sísmica fue activada manualmente como parte del ejercicio preventivo en la Ciudad de México y el Estado de México, lo que permitió que miles de dispositivos móviles recibieran la notificación en tiempo real.

El momento quedó registrado en video y muestra cómo se disparó la señal para poner a prueba el sistema y la capacidad de respuesta de la población.

Así se activó la alerta sísmica en los celulares durante el simulacro

Este miércoles 18 de febrero de 2026, a las 11:00 horas, se llevó a cabo un simulacro de sismo de carácter regional en la Ciudad de México y el Estado de México, donde se activó la alerta sísmica como parte del ejercicio preventivo.

Durante la jornada, el sonido de la alerta se escuchó a través de los altavoces instalados en los postes del C5, además de emitirse en los teléfonos celulares que se encontraban dentro de la zona.

⚠️ VIDEO: Así se disparó manualmente la señal de #AlertaSísmica a todos los dispositivos con #SASSLA APP en la #CDMX y #EdoMex por ejercicio de simulacro.



— SASSLA (@SasslaMx) February 18, 2026

Por lo que se realizó la activación manual de la señal a dispositivos móviles mediante la SASSLA App, hecho que quedó registrado en video.

Las imágenes mostraron el momento exacto en que se disparó la señal de prueba, lo que permitió verificar el funcionamiento del sistema y la correcta recepción de la notificación en miles de equipos.

El objetivo del simulacro fue fortalecer la cultura de la prevención y evaluar la capacidad de respuesta ante una eventual emergencia sísmica en ambas entidades.

¿Cuántos simulacros de sismo habrá en 2026?

En 2026 se realizarán dos simulacros nacionales en el país. El primero tendrá lugar el miércoles 6 de mayo a las 11:00 horas, fecha que coincidirá con el 40 aniversario de la creación del Sistema Nacional de Protección Civil.

El segundo ejercicio se llevará a cabo el 19 de septiembre de 2026, también a las 11:00 horas, y marcará un hecho inédito al realizarse por primera vez en sábado. Ante este tipo de ejercicios, las autoridades piden mantener la calma, y tomar las cosas con seriedad.