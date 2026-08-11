Así quedó en ruinas el puerto de Buenaventura después del terremoto de 7.4 que azotó Colombia

Un panorama desolador y estructuras reducidas a ruinas es el saldo que dejó el terremoto de magnitud 7.4 en Buenaventura, el principal puerto sobre el Océano Pacífico en Colombia. Los equipos de emergencia avanzan a marchas forzadas para remover escombros y verificar la presencia de personas atrapadas tras la fuerte sacudida telúrica, cuyo epicentro se localizó a 96 kilómetros de profundidad en la municipalidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó.

La tragedia se extiende por todo el departamento del Valle del Cauca. La gobernadora Dilian Francisca Toro reportó cerca de 27 personas fallecidas en la entidad —excluyendo a la capital regional—, destacando la muerte de tres menores en Calima El Darién. Asimismo, en la ciudad de Cali, el alcalde Alejandro Eder confirmó el colapso de 19 estructuras con ciudadanos atrapados y el derrumbe parcial del Hospital Universitario de Cali, que dejó a cinco pacientes de cuidados intensivos bajo los bloques de concreto.

Colapso aeroportuario y desastre nacional en el occidente colombiano

Las afectaciones del movimiento telúrico paralizaron las comunicaciones del país andino. La Aeronáutica Civil de Colombia ordenó la suspensión inmediata de operaciones en las terminales aéreas de Buenaventura, Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia y Cartago para evaluar severos daños estructurales en pistas y salas de abordaje.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, activó el Comité Nacional para el Manejo de Desastres e inició recorridos por Pereira y Manizales, las zonas urbanas más golpeadas junto con Buenaventura. Mientras las autoridades de Bogotá registran evacuaciones masivas en la capital, la gobernadora del Chocó, Nubia Córdoba, urgió ayuda médica para atender la saturación de heridos en Quibdó, en una de las mayores emergencias naturales registradas en la región.