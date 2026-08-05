Detienen a mexicanos del CJNG en España; traficaban droga diluida en vainilla

El CJNG recibió uno de los golpes más importantes a su estructura en Europa, pues autoridades de España y Francia desmantelaron una célula operativa en Cataluña.

En el operativo, se decomisaron cerca de 2.5 toneladas de metanfetamina y detuvieron a 13 personas, 7 mexicanos, 4 españoles y 2 colombianos. La droga viajó desde México disuelta en más de 12 toneladas de aroma líquido de vainilla y la recuperaban en un laboratorio clandestino mediante procesos químicos.