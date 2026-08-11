Milagro entre los escombros en Colombia: rescatan con vida a un hombre tras el devastador terremoto

En medio de la emergencia que atraviesa Colombia tras el feroz terremoto que azotó el occidente del país este lunes 10 de agosto, las labores de búsqueda dejaron ver un rayo de esperanza durante la madrugada de este martes 11 de agosto de 2026.

Cuerpos de socorro lograron rescatar con vida a un hombre de 35 años que permanecía atrapado bajo toneladas de concreto en la ciudad de Cali, uno de los centros urbanos más afectados por el movimiento telúrico.

El rescate ocurrió cerca de las 3:57 horas de la mañana, cuando los brigadistas del equipo especializado de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) de la alcaldía capitalina lograron ubicar la posición exacta del sobreviviente, identificado como Carlos Esteban Rebolledo, quien estuvo atrapado durante horas en un hueco estrecho formado por el colapso de la estructura donde se encontraba.

Rescatado por los Bomberos de Bogotá

Las imágenes del operativo, difundidas en redes sociales por el alcalde de la capital colombiana, Carlos Fernando Galán, muestran a los Bomberos de Bogotá trabajando a oscuras y con herramientas manuales para remover los bloques de cemento y extraer al hombre sano y salvo. De acuerdo con las autoridades municipales, el despliegue del personal de socorro desde Bogotá hacia el departamento del Valle del Cauca se mantuvo activo de forma ininterrumpida desde las primeras horas de la tragedia.

A pesar de la gravedad del derrumbe, Carlos Esteban Rebolledo sufrió únicamente heridas menores y fue trasladado de inmediato a un centro hospitalario cercano para recibir valoración médica. Los reportes oficiales confirmaron que el paciente se encuentra fuera de peligro y bajo observación de los equipos de salud locales.

Ya son más de 200 fallecidos

El milagroso hallazgo en Cali se da mientras las autoridades locales informan que la cifra de personas fallecidas por el sismo de magnitud 7.4 ha ascendido a 224 víctimas mortales, mientras decenas de edificaciones continúan colapsadas y los rescatistas se enfrentan a una carrera contra el tiempo para ubicar a más supervivientes entre las ruinas.

El gobierno nacional mantiene la alerta máxima en los departamentos del Chocó, Valle del Cauca y la zona del Eje Cafetero, priorizando la movilización de recursos pesados, perros de búsqueda y suministros de emergencia para atender las zonas donde aún se reportan personas desaparecidas.