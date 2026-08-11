Se escondió en el carrito de la comida: Así fue el operativo para proteger a Trump tras amenaza de ataque de Irán
Lo que parecía un simple cambio de avión resultó ser una operación de seguridad de alto nivel de Donald Trump por un supuesto ataque de Irán.
Durante la visita de Donald Trump a Turquía, lo que parecía un simple cambio de avión resultó ser una operación de seguridad de alto nivel, supuestamente motivada por una amenaza iraní. Trump abordó el Air Force One frente a las cámaras, pero fue trasladado en secreto a un avión militar más pequeño, usando el Air Force One como señuelo.