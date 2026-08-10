“El CJNG fue el primero de Latinoamérica en usar un explosivo en un dron”, revela el experto en seguridad Ghaleb Krame

Expertos señalan que México fue uno de los primeros escenarios donde grupos criminales, como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), experimentaron con drones modificados para transportar pequeñas cantidades de droga y, posteriormente, incorporaron explosivos para atacar a las fuerzas de seguridad.

“Se ha venido gestando, primero en América Latina; en México fue campo fértil donde se empezaron a usar estos drones para el trasiego de drogas en pequeñas cantidades”, explicó Ghaleb V. Krame, experto en seguridad, estrategia y gobernanza global.