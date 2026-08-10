Video: Así dejó el tifón Dolphin a Japón y ahora golpea a China
Dolphin, el fenómeno que alcanzó la categoría de super tifón, dejó severos daños en infraestructura de algunas partes de Japón y ahora va hacia la China oriental
El paso del tifón Dolphin dejó severos daños en japón, ahora el fenómeno avanza peligrosamente hacia una de las zonas más industrializadas de China.
El sistema, que llegó a alcanzar la categoría de supertifón, avanza por el mar de China oriental y podría tocar tierra.
Su paso por Okinawa dejó al menos seis personas lesionadas, además de apagones que afectaron a más de 50 mil edificios. Además, los vientos alcanzaron rachas de hasta 216 kilómetros por hora.
Estas condiciones dejaron sus efectos en aeropuertos y servicios de transporte, mientras las autoridades japonesas evalúan los daños.