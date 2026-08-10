Video: Así dejó el tifón Dolphin a Japón y ahora golpea a China

El paso del tifón Dolphin dejó severos daños en japón, ahora el fenómeno avanza peligrosamente hacia una de las zonas más industrializadas de China.

El sistema, que llegó a alcanzar la categoría de supertifón, avanza por el mar de China oriental y podría tocar tierra.

Su paso por Okinawa dejó al menos seis personas lesionadas, además de apagones que afectaron a más de 50 mil edificios. Además, los vientos alcanzaron rachas de hasta 216 kilómetros por hora.

Estas condiciones dejaron sus efectos en aeropuertos y servicios de transporte, mientras las autoridades japonesas evalúan los daños.