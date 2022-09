VIDEO: ¡Casi no la cuenta! Turista a punto de morir ahogado en Sinaloa

No había oleajes fuertes en Mazatlán, Sinaloa, pero nunca hay que confiarse del mar; esta fue la lección que aprendió un turista, quien desafió a la naturaleza y estuvo a punto de morir ahogado al meterse al océano.

Lo anterior quedó demostrado en Mazatlán, Sinaloa cuando un turista proveniente de Durango se metió a una playa ubicada frente al malecón y por poco no la cuenta.

En el video que circula en redes sociales se observa al hombre salir del mar y alguien que le reprocha: “Te dije que no te metieras, tú no sabes nadar, imagínate... No avanzabas es lo que yo te dije, es que te alejaste mucho, cayó una corriente y esa corriente lo que hace lo arrastra hacia adentro, y si nadas contra ella se cansa y se agita más rápido”.

Para su suerte, ese hecho ocurrió muy cerca de donde estaba un salvavidas que sin pensarlo se lanzó al agua para rescatarlo.

Y cuando se dio la alerta llegó otro en su ayuda, por lo que recibió el apoyo necesario para salvar la vida.

#HechosDomingo | Hay gente que desafía a la naturaleza y arriesga su vida. En Mazatlán, Sinaloa, fuimos testigos de cómo un turista pudo perder la vida tras ser jalado por la corriente. Un salvavidas lo rescató. pic.twitter.com/w9ILgcZRiE — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 18, 2022

El turista fue rescatado por dos policías acuáticos

Fueron dos los policías acuáticos que durante más de quince minutos lucharon contra corriente.

Por momentos se les veía cansados debido a la distancia en que se encontraban; también llegó una moto acuática, pero no fue necesaria su intervención.

Al salir del mar, el turista cayó de rodillas por el agotamiento y así permaneció durante varios minutos

Gustavo Espinoza Bastidas, comandante, explicó que “la persona se encontraba aproximadamente a 120 metros... En la pura entrada tienen una zanja, llega un gran volumen de agua con retorno el cual se dificulta y aparte está subiendo la marea y la ola llega fuerte hasta la parte de arriba y cuando va de regreso es lo que impide”.



Y para que no se repitan situaciones como esta, las autoridades hacen el llamado a los visitantes para que respeten las señalizaciones que hay en el área de playas y por supuesto no meterse al mar sin saber nadar.