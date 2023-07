Muerte de Sinéad O’Connor no es sospechosa, asegura la Policía de Londres

La muerte de la cantante irlandesa Sinéad O’Connor no es sospechosa, aunque realizarán una autopsia, afirmó la Policía de Londres, Reino Unido. La intérprete de temas como “Nothing Compares 2 U” estaba sin vida en su hogar londinense.

La policía metropolitana de Londres aseguró que a las 11:18 horas de ayer miércoles 26 de julio acudió a la zona residencial en el área Sureste de la capital británica para atender un reporte sobre una mujer que “no respondía”.

El organismo agregó que la artista fue declarada muerta en la escena. Los oficiales notificaron a los familiares más cercanos y estableció que “la muerte (de Sinéad O’Connor) no está siendo tratada como sospechosa”.

La oficina del Forense del Sur de Londres no ha informado de la causa de la muerte de la cantante, aunque detalló que realizará una autopsia, cuyos resultados puede que no estén disponibles hasta dentro de “varias semanas”.

Familia de Sinéad O’Connor habló sobre la muerte de la cantante

Ayer, la familia de la cantante compartió un mensaje donde expresaron que estaban devastados por la partida de Sinéad, quien nació el 8 de diciembre de 1966 en Dublín, Irlanda.

O’Connor tuvo cuatro hijos, de los cuales, Shane, de 17 años de edad, se quitó la vida a los 17 años en enero de 2022. Su primer álbum titulado “The Lion and the Cobra” llegó a las tiendas en 1987, pero su segundo disco “I Do not Want What I Haven’t Got” la impulsó en su carrera.

¿Quién es el autor de la canción Nothing Compares To You?

El autor de la canción “Nothing Compares 2 U” es el afamado cantautor conocido como Prince, originalmente compuesta para su banda “The Family”. El tema fue grabado por Sineád O’Connor para su segundo álbum de estudio lanzado en 1990, el cual la catapultó al estrellato.

La canción en tono de balada menciona el punto de vista de un amante abandonado. Contó con el reconocimiento de los Billboard Music Awards como el sencillo número uno a nivel mundial en 1990 y la artista recibió tres nominaciones a los premios Grammy por este tema.