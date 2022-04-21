VIDEO: Reportan sismo hoy 21 de abril de 2022 en Nicaragua

En Nicaragua se registró un sismo hoy 21 de abril de 2022, de magnitud 6.7 que sacudió la costa del país centroamericano en la madrugada, dio a conocer el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter), el temblor ocurrió a 54 kilómetros al suroeste de la ciudad de Masachapa, a una profundidad de 25 kilómetros, minutos después de las 01:00 de la mañana. La magnitud preliminar fue de 6.8, posteriormente se ajustó a 6.7 grados.

Reporte preliminar del INETER registra el sismo de 6.8 grados de magnitud a 54 kilómetros al suroeste de Masachapa.



#Nicaragua pic.twitter.com/WuD0J38sS0 — αgαтσи☭ 🇳🇮 (@AgatonAnonimo) April 21, 2022

El movimiento telúrico se trató “de un evento relacionado con los procesos tectónicos del choque entre las placas tectónicas Cocos y Caribe”, añadió Ineter.

La placa de Cocos se encuentra debajo del océano Pacífico, en la costa occidental de Centroamérica; mientras que la del Caribe abarca una parte de América Central.

Ineter afirmó que el sismo hoy 21 de abril de 2022 no dejó víctimas mortales o daños de consideración en la infraestructura del país.

El movimiento se percibió en diferentes departamentos de Nicaragua, entre ellos, Managua, Masaya, Carazo, León, Chinandega, Estelí y Matagalpa.

Sismo hoy 21 de abril de 2022 deja daños materiales en viviendas

Rosario Murillo, vicepresidenta y portavoz oficial de Nicaragua, dijo a medios locales que el sismo fue “muy fuerte”, sin embargo “no se reportan incidencias, daños ni personas afectadas hasta el momento”.

En tanto, el Observatorio de Fenómenos Naturales (Ofena) reportó en su cuenta de Facebook que luego del sismo hoy 21 de abril de 2022 en Nicaragua, hubo algunas replicas de menor magnitud.

Por otra parte, el Ministerio de Medio Ambiente de El Salvador reportó, en sus redes sociales, que el sismo se percibió en algunas zonas de ese país; sin embargo, no se activó alerta por riesgo de tsunami.

📌#ElObservatorioInforma Sismo mag. 6.7, frente a la costa de Nicaragua. A 129.0 km al suroeste de ciudad de Managua, Nicaragua. Prof. 15 km. [2022-04-21, 01:42:43]. Hasta el momento no existe amenaza de tsunami para El Salvador. pic.twitter.com/6u02dp469o — Ministerio de Medio Ambiente (@MedioAmbienteSV) April 21, 2022

En redes sociales circulan videos de los daños que dejó el sismo hoy 21 de abril de 2022 en algunas viviendas. Una de las grabaciones muestra la grieta que se produjo en una pared a causa del movimiento.

Daños estructurales tras el Sismo en Nicaragua. Barrio Santa Rosa, Managua. pic.twitter.com/M5UNodr6ac — Wilber López 🇳🇮 (@WilberLopezG) April 21, 2022

Otro de los videos registró el momento en que comenzó el temblor, al parecer dentro de una vivienda, donde dos personas son sorprendidas por este movimiento.