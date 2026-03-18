Destituyen a Vladimir Padrino, ministro de Defensa de Venezuela; EU ofrece millonaria recompensa por él

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, despidió a Vladimir Padrino López, quien se desempeñaba como ministro de Defensa del país desde julio de 2014.

Su sustituto será el general Gustavo González López. En un mensaje publicado en redes sociales, Rodríguez agradeció al funcionario encumbrado por Nicolás Maduro.

Delcy Rodríguez anuncia la salida de Vladimir Padrino López del Ministerio de Defensa

“Agradecemos a Vladimir Padrino López por su entrega, su lealtad a la Patria y por haber sido, durante todos estos años, el primer soldado en la defensa de nuestro país. Seguros estamos de que asumirá con el mismo compromiso y honor las nuevas responsabilidades que le serán encomendadas”, señaló la presidenta interina de Venezuela.

No obstante, Vladimir Padrino es señalado por Estados Unidos bajo cargos de narcoterrorismo y tráfico de estupefacientes.

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Cargos por narcotráfico y recompensa de la DEA: El historial de Padrino López

El Departamento de Estado ofrece al menos 15 millones de dólares por información que lleve a la captura de Padrino López. Lo acusan de usar aviones registrados en Estados Unidos que trasladaban drogas desde Venezuela hacia países en América Central.

“Según la inteligencia de las fuerzas del orden estadounidenses, Venezuela tiene un largo historial de participación de sus oficiales militares en el narcotráfico, en particular al permitir el paso seguro de vuelos comerciales que transportaban drogas ilegales”, destacó el Departamento de Estado.

La DEA asegura que Vladimir Padrino emplea su cargo de ministro para facilitar el transporte aéreo de cocaína. Además, cobraba cuotas de protección de 60 mil dólares a cárteles del narcotráfico para permitir que los cargamentos de mercancía ilegal salieran de territorio venezolano sin problemas.

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De Hugo Chávez a Nicolás Maduro: 11 años de poder militar en la sombra

Vladimir Padrino ha estado en el Ministerio de Defensa por más de 11 años. En su paso por la Academia Militar fue alumno del dictador de Venezuela Hugo Chávez, con quien se identificó y desarrolló una relación cercana.

En 2002, en el intento de golpe de Estado contra Chávez, Padrino López se negó a rebelarse contra el tirano.

Nicolás Maduro, hoy dictador depuesto de Venezuela, lo nombró al frente del Ministerio de Defensa en 2014, con quien también trabajó de cerca y se decía su aliado.

Organizaciones no gubernamentales de derechos humanos lo señalan de reprimir violentamente protestas de opositores. En 2017, Human Rights Watch lo identificó como uno de los mandos que reprimió las manifestaciones de ese año.

