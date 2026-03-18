Asesina serial: Fiscalía de Colombia investiga por otros casos a mujer que mató a niñas con frambuesas envenenadas

En Colombia, el caso de dos niñas envenenadas con frambuesas contaminadas con talio acaba de dar un giro siniestro. La Fiscalía del país sudamericano relaciona a Zulma Guzmán Castro, principal sospechosa del crimen, con otros dos casos parecidos, por lo que podrían calificarla de asesina serial.

Luz Adriana Camargo, fiscal general de la Nación, reveló esta información el 17 de marzo de 2026. Sus declaraciones surgieron un día después de que el ministro de Justicia solicitara a la canciller colombiana, Rosa Villavicencio, acelerar la extradición de Guzmán, quien está detenida en el Reino Unido.

Zulma Guzmán Castro: ¿La nueva asesina serial que estremece a Colombia?

La representación social colombiana evaluó clasificar a Guzmán como asesina serial tras descubrimientos del grupo investigador. Pruebas científicas corroboraron que otras dos mujeres sufrieron envenenamiento.

Camargo aseguró que estos episodios compartían elementos muy similares con el caso de las dos menores fallecidas al norte de Bogotá. Uno de estos casos ya avanzó en investigación formal.

El giro en la investigación: El talio y la conexión con otros envenenamientos

El caso principal ocurrió en abril de 2025, cuando un repartidor dejó un paquete con frambuesas en una casa en Bogotá. Una menor de edad recibió el paquete y comió las fresas ese mismo día. Dos días después, dos niñas comenzaron a presentar síntomas graves y una de ellas murió. Una segunda víctima falleció dos días después y una tercera enfermó de gravedad.

Imágenes de cámaras de vigilancia ayudaron a localizar al repartidor que dejó las frambuesas. Investigaciones llevaron a la localización de la responsable: Zulma Guzmán Castro, quien en un inicio escapó a Argentina.

¿Por qué la defensa de Guzmán alega "tratos inhumanos" en cárceles colombianas?

Zulma Guzmán Castro permanece recluida en la prisión HMP Bronzefield, en Reino Unido. El proceso judicial entró en una nueva fase por un obstáculo interpuesto por su equipo de defensa.

Los abogados citaron una normativa británica que prohíbe tratos inhumanos o degradantes a personas privadas de la libertad. La defensa alegó que las cárceles colombianas no garantizarían la integridad de Guzmán.

