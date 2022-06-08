Se registra sismo hoy 8 de junio de magnitud preliminar 8.4 en Rusia

El Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia dio a conocer que se registró un sismo hoy 8 de junio de magnitud preliminar 8.4, en el lago Baikal, Siberia, a 17 kilómetros de la localidad Bolshóye Goloústnoye.

A través de un comunicado, el Ministerio explicó que el temblor ocurrió a las 20:25 (hora local) y que se sintió en Chitá, ciudad ubicada a unos 200 kilómetros de distancia del epicentro.

Mientras que en la ciudad de Irkutsk, la intensidad del movimiento alcanzó una magnitud de 5.0. En ese punto se desplegaron especialistas del Centro de Gestión de Crisis, añadió la dependencia.

Un fuerte #sismo se registró este miércoles cerca del lago Baikal, en Siberia, a 17 kilómetros de la localidad Bolshóye Goloústnoye, en la provincia rusa de Irkustk, informó la sede local del Ministerio de Situaciones de Emergencia. — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 8, 2022

Autoridades no reportan daños por sismo hoy 8 de junio en Rusia

Hasta el momento no hay reporte de víctimas o daños por el sismo hoy 8 de junio; sin embargo, las autoridades iniciaron un reconocimientos de los territorios donde se registró el movimiento.

“Viviendas, servicios comunales, de energía y otros lugares socialmente significativos están funcionando como de costumbre”, precisó el Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia.

En redes sociales se compartió un video del momento en que ocurrió el sismo hoy 8 de junio, de magnitud 8.4 en las aguas del lago Baikal, ubicado en la región montañosa de Siberia, al sur de Rusia.

An #earthquake with an intensity of 8.3 points occurred in the waters of Lake Baikal in the Irkutsk region. In the cities of the Irkutsk region, it was felt up to 5 points. On the video, an earthquake in an Irkutsk apartment.

There are no casualties or destruction. #Russia pic.twitter.com/Gxp58D69ct — BRAVE SPIRIT (@Brave_spirit81) June 8, 2022

En marzo del año pasado ocurrió otro sismo fuerte, de magnitud 6.9 en la costa este de Kamchatka, Rusia, confirmó en su momento el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

El temblor se registró a una profundidad de 57 kilómetros y su epicentro se localizó a unos 176 kilómetros al sureste de la localidad de Ust-Kamchatsk.

***No Tsunami Threat to Marianas/Micronesia Region***



A 6.9 EQ just occurred off the east coast of Kamchatka, Russia. Based on all available data, there is no tsunami threat.



For more info, visit https://t.co/bItulDyIyQ pic.twitter.com/I8fJBUltkn — NWS Guam (@NWSGuam) March 16, 2021

Por este movimiento no se activó alerta de tsunami, en el archipiélago de las Marianas ni en la región de Micronesia, situadas en el océano Pacífico, añadió el USGS.

De acuerdo con las autoridades de Rusia, en el lugar donde ocurrió el temblor no se reportaron víctimas ni daños materiales; tal como sucedió con el sismo hoy 8 de junio, por el que no se dieron a conocer afectaciones.