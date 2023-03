Sismo en México: Un temblor sacude Oaxaca de magnitud 5.8

Un nuevo terremoto impactó a México durante la noche de este miércoles 1° de marzo, pues de acuerdo con el Sismológico Nacional, el epicentro se registró al sureste del estado de Oaxaca con magnitud oficial de 5.8 a las 22:40 horas.

Según la información del Sismológico, el temblor no ameritó alerta sísmica ya que la estimación de energía en los primeros segundos no superó los niveles preestablecidos, por lo que no se activaron las alertas a lo largo del país.

De igual forma, la Secretaría de Marina (Semar) dio a conocer a través de un boletín que se descarta el riesgo de tsunami; sin embargo, notificaron que se pueden producir variaciones de pocos centímetros en el nivel del mar dentro de la región donde se generó el sismo.

Concretamente, el epicentro del terremoto ocurrió al sureste de Unión Hidalgo, en Oaxaca, a las 22:40:43 pm y con una profundidad de 10 km. En un principio, el Sismológico Nacional notificó que la magnitud preliminar había sido de 6.2.

Preliminar: SISMO Magnitud 6.2 Loc 49 km al SURESTE de UNION HIDALGO, OAX 01/03/23 22:40:43 Lat 16.14 Lon -94.53 Pf 10 km pic.twitter.com/Q3KkhaREqo — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) March 2, 2023

El Gobernador del Estado de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, informó que giró indicaciones a la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos para implementar los protocolos de seguridad necesarios y verificar posibles afectaciones a la integridad de los habitantes de la entidad, así como probables daños materiales o a instalaciones en zonas estratégicas.

El Gobierno de Oaxaca hace un llamado a las y los oaxaqueños a mantener la calma ante la presencia de alguna contingencia, y estar atentos a las recomendaciones de protección civil.

De igual forma, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la CDMX informó que, ante los reportes de percepción ligera en algunas zonas de la Ciudad de México, establecieron comunicación de Protección Civil de las respectivas alcaldías. No se reportan afectaciones ni daños en la capital del país.

¿Dónde se sintió el temblor de hoy 1° marzo?

La Coordinación Nacional de Protección Civil dio a conocer la sensación del sismo de este miércoles en Oaxaca. Mediante el Centro Nacional de Comunicación y Operación reportaron que al menos cuatro estados percibieron el temblor de moderado a fuerte: