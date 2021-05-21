VIDEO: Sismos en Yunnan y Qinghai, provincias de China, dejan 2 muertos

Durante las últimas horas, en China se registraron dos sismos, el primero de magnitud 6.1 en la provincia de Yunnan y el otro, de magnitud 7.3 tuvo con epicentro en Qinghai, una provincia al noreste del país asiático.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) detalló que los sismos ocurrieron la noche del viernes y la madrugada del sábado, mismos que fueron percibidos en diferentes zonas del país.

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El primero de los sismos se produjo este viernes, a las 21:48 horas tiempo local, en la provincia de Yunnan, cerca de la ciudad de Dali, el cual dejó como saldo dos muertos y al menos 17 heridos, según medios internacionales.

Por este movimiento telúrico, que en los primeros minutos se había registrado con una magnitud 6.0, más de 20 personas fueron evacuadas.

En Weibo, una plataforma parecida a Twitter que se utiliza en China, el Centro de Redes Sismológicas del país asiático le pidió a la población que permaneciera atenta y apartada de los edificios.

En redes sociales se compartió un video del momento en que uno de los sismos, el ocurrido en Yunnan, sorprende a las personas que se encontraban en una tienda, por lo que salieron rápidamente para ponerse a salvo.

Video del primera secuencia de sismos (5.3, 6.1 y 5.1) en la región de *Yunnan, China.

•Para este evento se reportan 2 decesos y 17 personas lesionadas.



*Epicentro lejano al evento de 7.4 ocurrido recientemente. #TerremotoChinapic.twitter.com/GqySbG7dGV — SkyAlert (@SkyAlertMx) May 21, 2021

Un segundo sismo más fuerte sorprende a China

Otro de los sismos que en las últimas horas se registró en China, tuvo una magnitud 7.3 y sacudió la provincia de Qinghai, la cual tiene pocos habitantes, lo que pudo contribuir a que no hubiera víctimas mortales.

El epicentro del temblor se situó a 10 kilómetros de profundidad, a 400 kilómetros de la ciudad de Xining, ocurrió a las 02:04 hora local.

Two large earthquakes have occurred in China today. A M6.1 in south-central China near Dali @ 13:48 UTC & a M7.3 @ 18:04 UTC ~620 miles (1000 km) to the north-northeast in Southern Qinghai. Check https://t.co/zv9FuTbKci for a map of the latest local >M4.5 EQs. More 👇. https://t.co/hS62y4VIct — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) May 21, 2021

La secuencia de estos sismos tuvo pocas horas de diferencia, solo se registraron víctimas mortales en Yunnan, una región vulnerable a los terremotos ya que debajo de ella se ubican las placas tectónicas de India y Eurasia.

En 2014, un sismo de magnitud 6.0 sacudió Yunnan, cerca de la frontera de China con Birmania, en esa ocasión hubo centenares de heridos y más de 100 mil desplazados.

Mientras que en 2019, un temblor de magnitud 6.9, ocurrido en la provincia Qinghai, dejó alrededor de tres mil muertos y varias personas desaparecidas.

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