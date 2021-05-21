En Irán, padres asesinan a su hijo de 47 años por estar soltero

En Irán, el director de cine Babak Khorramdin fue asesinado por sus padres por permanecer soltero y sin hijos a los 47 años de edad, el último caso de un “crimen de honor” registrado en ese país.

Khorramdin fue anestesiado, apuñalado y descuartizado por su propia familia y sus restos fueron localizados en bolsas de basura y una maleta, reportó el Tribunal Penal de Teherán.

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La policía encontró pruebas del asesinato de Khorramdin en la casa de sus padres, que fueron arrestados y confesaron que años atrás tambipen habían matado a su yerno y su hija.

Hace un par de semanas también se dio a conocer que un joven había sido asesinado por su hermanastro y por sus primos tras enterarse que era homosexual. Y hace un año se registró el caso de una joven de 14 años decapitada por su propio papá.

Khorramdin estudió en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Teherán en 2009 e hizo un máster en cine, poco después se mudó a Londres para continuar sus estudios audiovisuales para después regresar a Irán con la idea de enseñar cine.

Era autor de una obra autorreferencial. Dos de sus cortos, “Crevice” y “Oath to Yasha”, están centrados en su experiencia lejos de Irán.

Irán y los crímenes de odio

En 2020 se aprobó en Irán una ley de protección de la infancia, pero a pesar de ello los crímenes de honor y la violencia doméstica continúan de forma más generalizada.

El caso de Khorramdinha abierto de nuevo el debate sobre si la comunidad internacional debe actuar ante estas situaciones.

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Las personas LGBTI de Irán se enfrentan a una discriminación imperante, viven con el temor constante al acoso, la detención y el procesamiento penal, y están expuestas a la violencia y la persecución por su orientación sexual e identidad de género o presunta orientación sexual e identidad de género.