¡No saben si volverá a caminar! Skater baleado en Jiutepec sigue hospitalizado

La noche del 7 de julio cambió la vida de Héctor para siempre, pues un oficial de la Policía Morelos le disparó en la espalda al skater cuando querían hacerle una “revisión de rutina” a él y su grupo de amigos.

Policías estatales se encontraban en el lugar buscando a unos presuntos asaltantes; sin embargo, Héctor de 19 años resultó herido por arma de fuego en el municipio de Jiutepec, en el estado de Morelos.

Skater baleado en Jiutepec sigue hospitalizado

“Salió que él era un presunto asaltante que estaba asaltando la tienda y que por eso salieron corriendo de donde estaban, y no no fue así, ellos venían de comprar de la tienda. Ayer nos liberaron la hoja de libertad, donde no hay delito que perseguir, no es lo que todos están diciendo pues"; compartió para Fuerza Informativa Azteca, María Del Rosario, prima de Héctor.

La presunta agresión armada ocurrió mientras el joven practicaba skate en el Parque Venus Skatepark ubicado en la colonia Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca (Civac) del municipio de Jiutepec, en el estado de Morelos, de acuerdo con testigos el policía que disparó se fue del lugar tras lo sucedido.

El estado de salud de Héctor se reporta como delicado

La afición de Héctor era el skate, el joven trabaja como ayudante de albañil y se mantiene hospitalizado, su familia está preocupada ya que aún no saben si él podrá volver a caminar debido a la lesión que sufrió; le dispararon por la espalda y la bala se alojó en su cadera.

En su último comunicado, la Comisión Estatal de Seguridad del estado de Morelos informó que ya iniciaron las investigaciones correspondientes y aseguraron que ante cualquier responsabilidad administrativa o penal de un elemento de la policía, realizarán lo conducente ante las instancias respectivas para deslindar responsabilidades.

Abuso policial en #Jiutepec policías del mando único @CES_Morelos a bordo de la patrulla 0099 disparan contra un joven en #Civac que se resistió a una "revisión de rutina" @24_morelos pic.twitter.com/5AOMPIh8RK — Ivan sotelo (@ibamsotelos) July 8, 2023

Por su parte, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) abrió una carpeta de investigación de oficio por los hechos ocurridos la noche del viernes. A través de un comunicado, la institución ha confirmado que el elemento de la policía viajaba en la unidad 099 y que baleó a la víctima sin motivo aparente y luego escapó.