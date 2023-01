Sobreviviente relata cómo fue el ataque a la mezquita en Pakistán

El pasado lunes se registró un ataque suicida en una mezquita en la ciudad de Peshawar, Pakistán, que cobró la vida de casi 100 personas. Algunas víctimas lograron salir con vida y uno de los sobrevivientes cuanta cómo fue el atentado.

Al momento de la explosión había alrededor de 260 personas en la mezquita de oración, la mayoría eran policías. La detonación provocó que el edificio de dos pisos se derrumbara sobre las personas.

Entre los heridos por el ataque a la mezquita en Pakistán, se encontraba Abdul Rehman, quien logró sobrevivir a la explosión y relató para la agencia Reuters los minutos de terror y angustia que vivió tras el atentado.

El hombre, aún en el hospital, recordó que levantaron las manos para comenzar con la oración, de repente se produjo la fuerte explosión. Rehman sintió el calor del fuego y enseguida quedó inconsciente.

“Una enorme llama vino a mi cara y me empujó. Perdí el conocimiento durante dos o tres minutos. Yo estaba en la sala de oración”.

Cuando despertó se dio cuenta que estaba entre escombros por el derrumbe del edificio, pero tenía una pequeña esperanza, ya que cerca de él se encontraba un agujero a través del cual le entraba oxígeno.

Reuters

“Alá me dio un camino. Había un pequeño agujero en los escombros, comencé a respirar a través de ese (agujero) y obtuve plena conciencia. Estuve acostado allí durante 10 o 15 minutos”, indicó el sobreviviente del ataque en Pakistán.

Tras pasar varios minutos entre los escombros, se dio cuenta que había un espacio abierto lo suficientemente grande para salir por ahí.

“Alá me dio coraje y me arrastré sobre los cadáveres de los policías y llegué a ese agujero, de donde Alá me rescató a salvo”.

Una vez afuera, los servicios de emergencia lo ayudaron y trasladaron a un hospital para que recibiera asistencia médica.

Aumenta a 92 muertos por ataque a mezquita en Pakistán

Este martes las autoridades de Pakistánactualizaron la lista de víctimas por el ataque a la mezquita de Pakistán, e informaron que hay 92 muertos y 158 heridos.

Reuters

Ayer se reportaron 34 fallecidos en el lugar, pero varios de los heridos murieron en los hospitales por la gravedad de sus heridas.

Otros más fueron rescatados sin vida entre los escombros del edificio donde se encontraba la mezquita. Hasta el momento, ningún grupo ha reivindicado el ataque.