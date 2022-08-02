¡Cercano a una mina! Socavón de 200 metros de profundidad

¡Apareció el fin de semana! Es un enorme socavón, un hoyo de 25 metros de diámetro que está en las inmediaciones de una mina de cobre en el norte de Chile.

Imágenes aéreas muestran el socavón en terrenos operados por una mina de cobre, a unos 665 kilómetros al norte de la capital, Santiago.

El Servicio Nacional de Geología y Minería tomó conocimiento del socavón el sábado (30 de julio) y ha enviado personal especializado a la zona, dijo el director del organismo, David Montenegro, en un comunicado.

El comunicado agregó que el socavón tiene una distancia de casi 200 metros hasta el fondo.

El Servicio Nacional de Geología y Minería informó del cierre del área desde la entrada hasta el lugar de trabajo de la mina, situada cerca del socavón.

El 80% de la mina corresponde a una empresa canadiense y el resto está en manos de una japonesa.