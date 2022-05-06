Policía de Suiza incauta 500 kilos de cocaína en bolsas de café

La policía de Suiza incautó un cargamento con 500 kilos de cocaína , con un valor de 50 millones de dólares, que se encontraban en bolsas de café procedentes de Brasil.

De acuerdo con las autoridades Suizas, los empleados de la empresa Nespresso informaron sobre el hallazgo de un polvo blanco en las bolsas de café, cuando descargaban los sacos de grano recién entregados.

Cuando la policía llegó al lugar verificó que el polvo se trataba de cocaína, por lo que procedieron a la revisión de los cargamentos entregados ese día, lo que les permitió incautar 500 kilos de esta droga que se encontraba dentro de bolsas de café para disfrazar su contenido.

👮💰Lundi soir dernier, la Police a saisi plus de 500 kilos de cocaïne dans une usine à Romont. La valeur de la marchandise est estimée à plus de CHF 50 millions et son degré de pureté dépasse 80%.https://t.co/HMCBdZIjvg — Police cant Fribourg (@PolCantFR) May 5, 2022

Autoridades de Suiza investigan procedencia de la cocaína

La policía de Suiza utilizó dispositivos específicos para escanear los contenedores y hallar los que contenían cocaína. Las primeras investigaciones reportaron que el cargamento con cocaína provenía de Brasil y tenía como destino Romont.

La cocaína incautada tiene una pureza de más del 80 por ciento y su valor de mercado se estima en más de 50 millones millones de dólares. “Parecería que toda esta droga estaba destinada al mercado europeo”, indicaron las autoridades en un comunicado.

Añadieron que los 500 kilos de cocaína se aislaron y la sustancia no entró en contacto con ningún otro producto de la empresa Nespresso, por lo que informaron a sus consumidores que pueden estar tranquilos.

“Tenemos estrictos controles de calidad para el café verde que llega a nuestros depósitos y hasta el producto final”.

En tanto, la fiscalía de Suiza abrió una investigación y añadió que no se dará a conocer información adicional sobre la droga incautada hasta nuevo aviso.

La agencia de policías de la Unión Europea y el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías dijeron que la disponibilidad de la cocaína está en su nivel más alto en Europa, lo que resulta alarmante .

