Surge nueva acusación contra Win Butler, vocalista de Arcade Fire, por abuso sexual; sería la quinta denuncia

Una vez más la banda canadiense Arcade Fire se encuentra en medio de la polémica por una nueva acusación de abuso sexual contra el vocalista Win Butler, esta sería la quinta denuncia contra el cantante.

La víctima prefirió mantener su identidad en anonimato, por lo que se resguardó bajo el nombre de sabina, quien relató para el medio estadounidense Pitchfork que en 2015 conoció Butler en un fiesta, cuando ella era estudiante.

En ese momento se besaron y empezarín una relación que se convirtió en “algo abusivo” indicó la joven, añadió que mantenían una relación meramente sexual con mucha insistencia por parte de él, quien todo el tiempo le hacía insinuaciones sexuales.

“En general, fue una dinámica abusiva. Fue realmente agresivo y sentí que tenía que hacer lo que él decía. No me sentía muy cómoda con algunas de las cosas que me pedía que hiciera, pero las hacía de todos modos. Y eso es, en última instancia, deshumanizante”, relató.

¿Qué pasa con Win Butler y Arcade Fire?

El escándalo de abuso sexual comenzó en agosto de 2022, cuando tres mujeres y una persona no binaria denunciaron que habían sufrido abuso sexual por parte del cantante de Arcade Fire, Win Butler, quien les llevaba por lo menos 10 años a las víctimas.

Las chicas indicaron que tenían entre 18 y 23 años de edad cuenco conocieron a Win Butler y él se aprovechó de su fama para tener contacto con las mujeres; sin embargo, el líder de la banda canadiense indicó que todo fue consensuando.

Las tres mujeres narraron que Butler les pedía constantemente fotos explícitas, incluso a una de ellas le mandó imágenes de él desnudo sin que ella se las pidiera.

La persona no binaria relató que lo conoció en un concierto en Montreal y entablaron una amistad. Un año después, durante una cena, el cantante introdujo sus manos dentro del pantalón de la persona sin su consentimiento.

Debido al escándalo, muchas estaciones de radio dejaron de transmitir las canciones de Arcade Fire; incluso tuvieron que abandonar la gira de la artista Feist, donde se presentarían como teloneros.

Esta última acusación llega luego de que Corona Capital anunciara a la banda como una de las principales para el festival que se realizará en noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.