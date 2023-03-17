Con el T-MEC ganamos todos, afirma embajador Ken Salazar

El embajador de Estados Unidos, en México, Ken Salazar, aseguró que el Gobierno de los Estados Unidos está comprometido con los trabajadores y con el sector privado para que el desarrollo económico vaya acompañado de empleos dignos y la protección de los derechos laborales. Aseguró que el T-MEC da la oportunidad de cuidar a nuestra gente y se tiene que aprovechar.

“Los trabajadores en nuestros países ya se benefician del T-MEC a través de mayor prosperidad que ayuda a su bienestar”

Ken Salazar informó de algunos datos de trabajadores en el marco del T-MEC

Más de 13 mil trabajadores migrantes mexicanos recibirán 6.5 millones de dólares en salarios atrasados, dinero que ganaron con el sudor de su frente en la Unión Americana.

“Gracias a la iniciativa del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos y a la colaboración con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de México, será posible esta acción histórica para localizar a los trabajadores y darles ese dinero”.

Mencionó que este hecho sin precedentes, a través del Programa de Recuperación de Salarios de Trabajadores H-2A, subraya la importancia de las vías migratorias legales para proteger a los trabajadores, ya que fueron parte de programas de empleo temporal.

“Estos esfuerzos son el resultado de la Declaración de Los Ángeles sobre Migración, la visita del presidente Biden a México y el Memorando de Entendimiento para Movilidad Laboral que firmaron nuestros países en enero pasado”.

Salazar dijo que se protegen los derechos de los trabajadores y mejores salarios

También hablo de que hay mejores salarios y mayor protección de los derechos de los trabajadores.

“En la planta de General Motors, en Silao, Guanajuato, para finales de este mes los salarios subirán más de 26 por ciento después de menos de un año de negociaciones con el sindicato, el cual fue elegido democráticamente por los trabajadores”.

Resaltó que en la empresa Saint-Gobain en Morelos, se fortalecieron los derechos sindicales, se logró un aumento salarial histórico del 11 por ciento y se establecieron protocolos contra el acoso sexual laboral.

En la planta de Panasonic Automotive Systems en Tamaulipas, los salarios habrán subido 22 por ciento en menos de un año, además del otorgamiento en 2022 de un bono único del 3.5 por ciento del salario anual del trabajador, mejores bonificaciones por desempeño, una semana laboral reducida a 45 horas, y otras prestaciones como apoyo por nacimiento, matrimonio y defunción.

Ken Salazar destacó que el presidente Joe Biden está comprometido para que el T-MEC sea un motor que consolide como una potencia económica, en la que los trabajadores y sus familias tengan mayor prosperidad y bienestar.

“Reconocemos a las autoridades mexicanas, a los trabajadores y a sus representantes, así como a la iniciativa privada por el cumplimiento de los compromisos laborales del T-MEC, ya que, al completar la transición a nivel nacional del nuevo sistema de justicia laboral, es posible mejorar los salarios y promover relaciones laborales legítimas en México”.