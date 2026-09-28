Colocan tablas con clavos para alejar a osos en Nuevo León; autoridades piden dejar de hacerlo

Los osos en Nuevo León se han convertido en un peculiar problema para algunos residentes, ya que a veces ingresan a predios, jardines o tiendas. No obstante, el uso de tablas con clavos para evitar ahuyentarlos por parte de algunos habitantes causó críticas por el maltrato a estos animales.

Denuncian uso de tablas con clavos contra osos en San Pedro Garza García

Algunos comerciantes decidieron vender tablas con clavos, con la intención de colocarlas en jardines y entradas a terrenos, para evitar que los osos entren a dichas zonas en la colonia Olinalá, en San Pedro Garza García.

Por qué es peligroso colocar clavos para ahuyentar a los osos

Sin embargo, organizaciones de protección animal como Selva Teenek Ecopark criticaron que estas pretendidas soluciones lesionen las patas de los mamíferos.

“¿Saben el riesgo que esto implica en estas épocas que el gusano barrenador busca cualquier herida para hacer sus gusaneras?”, publicó la organización en su perfil de Facebook.

Qué dice la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León sobre las tablas con clavos

Al respecto, la Secretaría de Medio Ambiente y Parques y Vida Silvestre de Nuevo León exhortó a los vecinos a no colocar estas tablas con clavos. El organismo gubernamental destacó que estos dispositivos no están autorizados por ninguna agencia de gobierno.

“El organismo aclara de manera expresa que en ningún momento autorizó, recomendó, ni promovió entre los vecinos el uso de tablas con clavos como método para ahuyentar osos”, mencionó la Secretaría en un comunicado.

La dependencia recordó que, en caso de ver a osos en los domicilios, las acciones para retirarlo deben ser con “acompañamiento técnico”, para garantizar la seguridad tanto de la población como de los animales.

Qué hacer si te encuentras con un oso en una zona urbana

En caso de ver a un oso, lo principal es mantener la calma, no correr y retroceder de forma lenta y hablando con voz tranquila; recuerda la Fundación Oso Pardo.

Otro punto es evitar contacto visual directo con el mamífero, debido a que el oso podría interpretarlo como un desafío o una amenaza.

Lo principal es evitar correr, ya que el oso puede correr más rápido que el ser humano. Tampoco es recomendable subir a un árbol, ya que son buenos trepadores, ni acercarse a sus crías.

