¿Cuándo será el Buen Fin 2025 en México? Confirman la nueva fecha

Se reveló la fecha confirmada para el Buen Fin 2025 en México, una de las temporadas de descuento más esperada por los ciudadanos para adquirir diversos productos, pero ¿cuándo será?

Para esta temporada de descuento, se espera la participación de miles de empresas de todo tipo, las cuales ofrecerán promociones en distintos productos y servicios.

¿Cuándo será el Buen Fin 2025 en México?

¡Márcalo en el calendario! La próxima temporada de descuentos en México contará con cinco días en los que millones de personas podrán adquirir productos con promociones.

El Buen Fin se realizará del próximo jueves 13 al lunes 17 de noviembre 2025; este año, la temporada se junta con el último fin de semana largo del año, que conmemora el aniversario de la República Mexicana.

🎉🛍 ¡El Buen Fin cumple XV años! 🛍🎉

Este 2025 celebramos la 15ª edición del evento de descuentos más esperado 🙌✨

Del 13 al 17 de nov. disfruta ofertas, promociones y sorpresas 🎂🎁

¡Aprovéchalo al máximo! Consejos para comprar en este Buen Fin 2025

¡No te quedes sin dinero! Si eres de las personas que les gusta aprovechar las temporadas de descuentos en México, te compartimos algunos consejos para comprar de forma inteligente durante este Buen Fin 2025, ¿cuáles son estos tips?



Organiza y prioriza tus compras : Haz una lista de los productos y servicios que necesitas o quieras comprar; esto ayudará a organizar mejor tu presupuesto.

: Haz una lista de los productos y servicios que necesitas o quieras comprar; esto ayudará a organizar mejor tu presupuesto. Busca ofertas: Revisa los distintos descuentos que ofrecen las tiendas físicas y digitales, pues en algunas ocasiones las ofertas pueden variar.

Revisa los distintos descuentos que ofrecen las tiendas físicas y digitales, pues en algunas ocasiones las ofertas pueden variar. Compara precios : Compara el costo de los productos en distintos establecimientos que contarán con descuentos, esto para poder evaluar si conviene obtener.

: Compara el costo de los productos en distintos establecimientos que contarán con descuentos, esto para poder evaluar si conviene obtener. Aguas con las estafas: Si vas a realizar compras en línea es importante estar atento a los sitios de internet a los que ingresamos, esto para evitar el robo de datos personales y financieros.

Por otro lado, para evitar estafas en la temporada de descuentos en México, en caso de realizar compras en línea; te compartimos lo siguientes consejos:



Verifica la seguridad de la página web; existen algunas plataformas para hacerlo.

Utiliza tarjetas digitales con códigos de seguridad cambiantes; evita guardar tus datos bancarios en sitios web.

en sitios web. Compra en páginas oficiales; recuerda revisar que tenga las medidas de seguridad en la transacción.

Protege tus datos personales, NO compartas información personal y financiera por teléfono o internet.

Utiliza métodos de pago seguros como PayPal.

Evita comprar en línea si no estás en casa; no te conectes a Wi-Fi públicas.

¿Te llegó un mensaje con un descuentazo? Evita dar clic en el enlace; esto podría ser una trampa ra robar tus datos personales y financieros.

Utiliza herramientas de seguridad adicionales; instala softwares, antivirus y antimalware.