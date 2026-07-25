Notas
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"No queremos que se pierdan más pruebas": Padres de Debanhi exigen asegurar motel Nueva Castilla tras hallazgo de cuerpo
Tras el hallazgo de un cuerpo sin vida en el motel Nueva Castilla, los padres de Debanhi Escobar pidieron a las autoridades asegurar la escena del crimen.
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Más allá de Debanhi: El historial de hallazgos e investigaciones en el Motel Nueva Castilla
El Motel Nueva Castilla acumula casi tres décadas de investigaciones: desde operativos por presunta trata en 1999 hasta el caso Debanhi y el reciente hallazgo de un cuerpo.
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¿Restos hallados en el motel Nueva Castilla están relacionados con caso Debanhi? Sus papás exigen la verdad
El padre de la joven Debanhi Escobar, exigió a las autoridades den a conocer si el cuerpo hallado esta tarde en el motel Nueva Castilla tiene relación con el feminicidio de su hija.
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Reportan el hallazgo de restos humanos en el Motel "Nueva Castilla" en Esobedo, Nuevo Léon, sitio donde fue encontrada Debanhi Escobar en 2022
Fue durante la madrugada de este lunes que se realizó el reporte de un presunto hallazgo de restos humanos en el motel “Nueva Castilla” en Escobedo, Nuevo Léon, mismo sitio donde se encontró a Debanhi Escobar en 2022.
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La noche que México no olvida: 4 años de la desaparición de Debanhi Escobar en Escobedo, Nuevo León
¿Qué pasó realmente en la desaparición de Debanhi Escobar? Esta es una cronología de las últimas horas de la joven y los 12 días de intensa búsqueda.
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Anuncian misa en honor a Debanhi Escobar en NL a 3 años de su muerte
Familiares de la joven realizarán una misa y será en el municipio de San Nicolás de los Garza.