La noche que México no olvida: 4 años de la desaparición de Debanhi Escobar en Escobedo, Nuevo León

A cuatro años de que la imagen de una joven sola en medio de la oscuridad marcara a todo un país, la desaparición de Debanhi Escobar sigue siendo una herida abierta en el sistema de justicia mexicano.

Este mes de abril de 2026 se cumplen 48 meses de aquella madrugada en la que su rastro se perdió en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, dando inicio a un mediático caso que visibilizó las graves deficiencias institucionales y forenses de las autoridades estatales.

A un año del #feminicidio de #DebanhiEscobar en #NuevoLeón, las autoridades han sido incapaces de dar con el responsable.



No hay detenidos, ni una respuesta para la tranquilidad a sus padres.



👉https://t.co/2vmWwS1INk #UnAñoSinDebanhi #UnAñoSinJusticia pic.twitter.com/ovWZ00hhq8 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 18, 2023

La madrugada del 9 de abril: de la fiesta a la carretera

La historia de esta tragedia comenzó la noche del viernes 8 de abril de 2022, cuando Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, de 18 años, acudió a una fiesta en una quinta del municipio de Escobedo, Nuevo León, acompañada de dos amigas.

Según la cronología documentada en los expedientes, las acompañantes se retiraron del lugar antes que ella y le enviaron un chofer para que la trasladara a su domicilio.

Sin embargo, alrededor de las 4:00 de la mañana del sábado 9 de abril, el conductor bajó a la joven del vehículo, dejándola sola frente a las instalaciones del Motel Nueva Castilla.

Durante la búsqueda de #DebanhiEscobar circularon los #videos de sus últimos momentos con vida.



Esto fue lo que declararon las amigas que salieron con ella esa noche.



👉https://t.co/2vmWwS1INk#UnAñoSinDebanhi #UnAñoSinJusticia pic.twitter.com/LnTQqRVQa6 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 18, 2023

La fotografía que paralizó a México

Antes de abandonar el lugar, el chofer tomó una fotografía de Debanhi de pie sobre el asfalto, vistiendo falda, blusa blanca y mascarilla, con el viento moviendo su ropa. Esta imagen fue tomada presuntamente para evidenciar que la había dejado a salvo en la carretera, pero rápidamente se convirtió en el boletín de búsqueda más compartido en las redes sociales de México.

Desde el 10 de abril, sus padres, Mario Escobar y Dolores Bazaldúa, acompañados de múltiples colectivos, iniciaron jornadas de búsqueda incansables teniendo al motel y a esa icónica fotografía como zona cero de la investigación.

12 días de búsqueda y el hallazgo en el Motel Nueva Castilla

La desaparición de Debanhi Escobar desató un enorme despliegue. Durante casi dos semanas, las autoridades peinaron la zona y realizaron hasta cuatro cateos distintos dentro del Motel Nueva Castilla sin reportar ninguna pista. Inexplicablemente, fue hasta el jueves 21 de abril, 12 días después de que se le vio por última vez, cuando su cuerpo fue localizado al interior de una cisterna en desuso dentro de ese mismo complejo.

Las posteriores autopsias, avaladas por peritos internacionales, arrojaron un dato estremecedor que cambió el rumbo del caso: Debanhi no falleció la madrugada de su desaparición. Los estudios médicos determinaron que la joven sobrevivió entre tres y cinco días antes de ser asesinada por asfixia por sofocación.

Esta revelación confirmó que estuvo retenida y sepultó por completo la versión inicial de un accidente inmediato sugerido por la Fiscalía local.

Tres años de dolor y lucha; el caso de Debanhi Escobar sigue impune

4 años y el caso sigue impune

Hoy, a cuatro años exactos de su desaparición, el Motel Nueva Castilla permanece asegurado y fuera de operación, convertido en un símbolo de la exigencia ciudadana. La investigación, atraída por la Fiscalía General de la República (FGR) se mantiene abierta.

Aunque hasta este 2026 no hay autores materiales detenidos, la memoria de Debanhi Escobar sigue impulsando la lucha contra la impunidad en México.