Más allá de Debanhi: El historial de hallazgos e investigaciones en el Motel Nueva Castilla

El Motel Nueva Castilla volvió a quedar en el radar de las autoridades este lunes 20 de julio tras un trágico hallazgo; esto, luego de que durante la madrugada se reportara la presunta localización de restos humanos en el interior de una de sus habitaciones , un descubrimiento que movilizó a la seguridad en Escobedo, Nuevo León.

Aunque para muchas personas este inmueble está ligado al caso de Debanhi, su oscura historia se remonta varias décadas atrás, pues desde finales de los años noventa, el establecimiento ha figurado en distintas investigaciones relacionadas con presuntas actividades ilícitas, operativos ministeriales y procesos judiciales que marcaron su historia.

¿Por qué el Motel Nueva Castilla ya había sido investigado desde 1999?

Mucho antes del caso Debanhi, el Motel Nueva Castilla apareció en investigaciones derivadas de operativos realizados en 1999 contra establecimientos que presuntamente operaban como centros clandestinos de table dance y prostitución en Escobedo.

Durante aquellas acciones fueron clausurados varios negocios y, de acuerdo con reportes periodísticos retomados posteriormente en un documental, las autoridades localizaron mujeres extranjeras y menores de edad en algunos establecimientos; entre ellos figuró el Motel Nueva Castilla, donde las indagatorias también se extendieron hacia una posible red de trata y otros delitos.

Las investigaciones de aquella época contaron con la participación de autoridades municipales y estatales; además, exfuncionarios declararon posteriormente que esos establecimientos también eran investigados por presuntas operaciones de lavado de dinero.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LA NOCHE QUE MÉXICO NO OLVIDA: 4 AÑOS DE LA DESAPARICIÓN DE DEBANHI ESCOBAR EN ESCOBEDO, NUEVO LEÓN

Autoridades investigan el presunto hallazgo de restos humanos en el motel Nueva Castilla, en Escobedo, Nuevo León, tras el ingreso de un grupo de creadores de contenido.



Hasta el momento, la Fiscalía no ha confirmado oficialmente el hallazgo.@BravoLucy nos cuenta en… pic.twitter.com/DtRpmLkixf — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 20, 2026

El caso Debanhi cambió para siempre la historia del Motel Nueva Castilla

La historia reciente del Motel Nueva Castilla quedó marcada en abril de 2022 con la desaparición de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa ; tras varios días de búsqueda, el cuerpo de la joven fue localizado dentro de una cisterna del inmueble, un hallazgo que provocó una investigación de alto impacto nacional.

A partir del caso Debanhi, el Motel Nueva Castilla permaneció bajo resguardo de la Fiscalía de Nuevo León mientras se desarrollaban peritajes y diligencias; en enero de 2023, dos empleadas fueron vinculadas a proceso por presuntos delitos relacionados con falsedad de declaraciones y encubrimiento durante las investigaciones.

Con el paso del tiempo, diversos amparos permitieron liberar gran parte del inmueble; sin embargo, la disminución de la vigilancia facilitó el ingreso de personas ajenas al lugar, entre ellas exploradores urbanos y creadores de contenido que comenzaron a documentar el abandono del inmueble.

El nuevo hallazgo vuelve a colocar al Motel Nueva Castilla bajo investigación

La madrugada de este lunes, un grupo de creadores de contenido ingresó al Motel Nueva Castilla para realizar grabaciones y aseguró haber encontrado lo que parecían ser restos humanos dentro de la habitación 156 , por lo que dio aviso a las autoridades.

Elementos de seguridad acudieron al sitio e iniciaron las diligencias correspondientes; sin embargo, la Fiscalía de Nuevo León informó que, por ahora, el reporte continúa bajo investigación y todavía no existe una confirmación oficial sobre la presencia de restos humanos.