¿Restos hallados en el motel Nueva Castilla están relacionados con caso Debanhi? Sus papás exigen la verdad

No es la primera vez que dentro del motel Nueva Castilla, ubicado en el municipio de Escobedo, Nuevo León, se hallan restos humanos, de ahí la importancia de saber qué es lo que ocurre y si ese tipo de situaciones están relacionados con el caso de Debanhi Escobar, la estudiante de derecho que en 2022 desapareció y fue hallada sin vida en una sisterna de ese lugar.

Lo anterior fue expuesto por el papá de de Debanhi, Mario Escobar, quien, de acuerdo con reportes de medios locales exigió de forma directa a la Fiscalía General de la República (FGR) si el más reciente hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre y otros casos tienen que ver con el de su hija.

Mario Escobar se mostró sorprendió por el hallazgo de un cuerpo y aclaró que desconoce si la situación tendría relación con la desaparición y posterior muerte de su hija Debanhi Susana Escobar Bazaldúa.

Inspeccionan cisterna donde localizaron a Debanhi Escobar

¿Qué pide el papá de Debanhi Escobar tras el hallazgo?

De acuerdo con medios estatales, el padre de la joven declaró que incluso entregó una petición formal a las autoridades tanto federales como locales sobre el tema:

“El día de hoy metimos un documento a la Fiscalía General de la República y requerir a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, copia o certificado, acceso a la información pública y procesal que pueda compartirse respecto a las investigaciones relacionada con los diversos cuerpos encontrados en el Motel Nueva Castilla”.

Insistió en que este hallazgo no es un caso aislado, por lo que consideró importante que las autoridades investiguen y den a conocer a la familia de Debanhi los avances de la indagatoria.

Familia de Debanhi denuncia alteraciones en el Motel Nueva Castilla

¿Qué encontraron en el motel Nueva Castilla?

Cabe mencionar que en esta ocasión, el hallazgo del cuerpo fue realizado por unos creadores de contenido en TikTok que lograron ingresar al motel en busca de realizar contenido urbano.

El padre de Debanhi Escobar insistió en que tras el descubrimiento, solicitará "dictámenes periciales, informes forenses, perfiles genéticos, estudios de antropología criminalísticos y demás información técnica que pueda ser intercambiada mediante los mecanismos de colaboración interinstitucional, para realizar un análisis comparativo del modus operandi, del lugar de los hechos, de las características victimológicas”.

