“No queremos que se pierdan más pruebas": Padres de Debanhi exigen asegurar motel Nueva Castilla tras hallazgo de cuerpo

Luego del hallazgo de una persona sin vida en las instalaciones del motel Nueva Castilla, los padres de Debanhi Escobar formalizaron una solicitud ante un juez de distrito para exigir que el inmueble permanezca bajo aseguramiento precautorio, pues temen que posibles pruebas del feminicidio de su hija, se pierdan.

Mediante un video difundido en redes sociales informaron que presentaron un escrito ante el Poder Judicial Federal, la familia advirtió sobre el riesgo de perder indicios clave para la investigación, recordando los múltiples errores y omisiones que marcaron el caso de su hija.

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¿Qué solicitaron los papás de Debanhi Escobar a l Poder Judicial?

Mario Escobar y Dolores Bazaldúa, exigieron que el motel Nueva Castilla permanezca asegurado mientras continúe siendo de utilidad para el esclarecimiento de los hechos, evitando alteraciones o que el lugar vuelva a operar con normalidad prematuramente.

Denunciaron que tras el nuevo hallazgo, comenzaron a difundirse versiones sobre una supuesta muerte por causas naturales antes de concluir las indagatorias, señalando que "no se ha aprendido nada" de las fallas en el caso de Debanhi.

"Lo que hoy estamos pidiendo no es un privilegio, no estamos pidiendo que se condene a nadie, no estamos señalando culpables, lo único que estamos solicitando es que el motel Nueva Castilla permanezca asegurado mientras siga siendo un interés para el esclarecimiento de los hechos, porque una vez que un lugar se altera, se modifica o vuelve a operar normalmente hay evidencias que pueden perderse para siempre y cuando una prueba desaparece ya no hay forma de recuperarla", dijo la madre de Debanhi.

Indicaron que, si bien no se puede asegurar una relación entre los casos actuales y los del pasado, ninguna hipótesis debe descartarse sin una investigación rigurosa y sin conclusiones anticipadas.

Por ello, hicieron un exhorto al Poder Judicial para que valore el aseguramiento del inmueble como una medida de protección para la búsqueda de la verdad y la justicia de las víctimas.

"Seguimos luchando por lo mismo que hemos luchado desde hace más de 4 años, la verdad", destacaron los padres de Debanhi.

Ubican en nuevos videos a Debanhi antes de desaparecer

Piden que el Poder Judicial escuche a las víctimas

"La experiencia del caso de Debanhi debe obligar a las autoridades a hacer mucho más cuidadoso antes de descartar cualquier otra hipótesis. No estamos diciendo que haya una relación entre los hechos pero es que nadie puede asegurar que no lo hay sin haber investigado de manera exhaustiva y eso es lo que estamos pidiendo desde hace varios años, que no haya conclusiones anticipadas, ni investigaciones a medias, que no haya verdades construidas", indicaron los padres.

Dolores Bazaldúa destacó que las víctimas tienen derecho a que todas las líneas de investigación sean agotadas, "estamos haciendo un llamado respetuoso al Poder Judicial Federal para qué escuche la voz de las víctimas".

Pidieron a las autoridades considerar que si después surge una diligencia que requiere volver al motel "quien nos devolverá la oportunidad perdida si con el paso del tiempo desaparece la evidencia que pudo haber haber sido útil quien resolverá esto.

"Nosotros ya vivimos una investigación llena de errores, omisiones, decisiones apresuradas por parte de la Fiscalía de Nuevo León. No queremos que la historia vuelva a repetirse, no queremos lamentarnos dentro de algunos años diciendo que otra oportunidad para conocer la verdad se perdió por haber actuado demasiado pronto".