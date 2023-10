Un taxista intentó cobrar 18 mil pesos a una modelo colombiana que iba al GP de México: "¡Es un robo!”

El pasado domingo 29 de octubre, el Autódromo Hermanos Rodríguez recibió una nueva edición del GP de México de Fórmula 1 y, como cada año, miles de turistas de diversas partes del mundo se dieron cita en el circuito ubicado en la alcaldía Iztacalco de la CDMX. Una de ellas fue la modelo colombiana, Sara Orrego, quien sufrió un intento de robo por parte de un supuesto taxista.

Así lo dio a conocer la influencer sudamericana, quien a través de sus redes sociales grabó el momento en que recibió el apoyo por parte de las autoridades mexicanas, luego de que recibiera la notificación en su celular de que le habían hecho el cobro de mil dólares en su tarjeta, método de pago que utilizó.

Esta cifra ascendía a más de 18 mil pesos y, de acuerdo con lo descrito en su video, fueron dos veces las que intentó pasar la tarjeta por esta cifra, por lo que la joven de 26 años reclamó e hizo un llamado a las autoridades que se encontraban en los alrededores del autódromo.

¿Qué pasó con Sara Orrego en la Fórmula 1 de México?

Fue a su llegada al Autódromo Hermanos Rodríguez cuando el chofer del taxi realizó el cobro por el viaje mediante una terminal móvil, donde facturó por mil dólares y provocó el rechazo de Sara Orrego, quien se dio cuenta gracias a la notificación de su institución bancaria.

“Veníamos para la Fórmula 1 y el señor me acaba de cobrar mil dólares en mi tarjeta de crédito. Osea, si no me llega un mensaje de banco, no pasa nada”, describió Sara Orrego en un video que subió a su cuenta de Tiktok, donde rápidamente se volvió viral.

Policía de la CDMX consiguió que el taxista le regresara el dinero a Sara Orrego

De inmediato, la modelo llamó a la policía, pues se encontraba en las inmediaciones del autódromo. Según se puede ver en el video, recibió el rápido auxilio de los efectivos, quienes realizaron las investigaciones inmediatas para resolver el asunto en el mismo lugar, con el taxista presente y acompañado de varios elementos.

“El señor nos acaba de regresar la plata en efectivo y, efectivamente, me lo cobró. Y ya, parece que lo van a dejar ir como si nada, nos regresó la plata, pero eso es un robo, deberían de quitarle, por lo menos, las terminales para que no siga robando a la gente”, sentenció la modelo colombiana, quien vivió momentos de tensión en su visita al Gran Premio de México.

Afortunadamente para sus finanzas y su experiencia, las autoridades actuaron rápido para solucionar el conflicto y obtuvo su dinero de vuelta; sin embargo, esto no quitó el mal sabor de boca de Sara Orrego, quien siguió reclamando en sus redes sociales lo ocurrido con el taxista