Notas
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SSC busca al conductor que habría intentado asaltar a una mujer que saltó de un taxi en Magdalena Contreras| VIDEO
La SSC busca al conductor de un taxi que habría intentado asaltar a una mujer en Magdalena Contreras, CDMX, quien saltó del vehículo para escapar.
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VIDEO: Detienen a dos integrantes de "Los Tatus" en Magdalena Contreras
Detienen a dos presuntos integrantes de “Los Tatus” en Magdalena Contreras, CDMX; aseguran 119 dosis de marihuana y dos armas de fuego en el cateo.
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Cateo antidrogas en La Magdalena Contreras y hombre cae de 5 metros en Viaducto, mientras dormía
La Guardia Nacional y la Fiscalía irrumpen en punto de venta de droga en La Magdalena Contreras; hay un detenido.
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VIDEO: Graban momento en que hombre cae desde un piso en el Hospital Magdalena de las Salinas
Así fue como en redes captaron el momento en que un hombre cae desde un piso del hospital de Traumatología de Magdalena de las Salinas en CDMX.
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¡Las lluvias rebasan a la CDMX! Desbordamiento del Río Magdalena desata inundaciones y caos vial
Las fuertes lluvias provocaron el desbordamiento del Río Magdalena en la CDMX, con inundaciones, cierre de vialidades, caos vial y alertas por tormentas y granizo.
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Hallan a mujer sin vida en La Magdalena Contreras y choque en la Del Valle, mientras dormía
Hallan sin vida a una mujer dentro de su cuarto en La Magdalena Contreras y un choque por velocidad impacta autos en la Del Valle.