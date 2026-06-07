Sergio Carmona, “El Rey del Huachicol”, llegó a Palacio Nacional durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a través de su exvocero, relatado en este programa especial “Los Otros Hechos” de Jesús Ramírez Cuevas.

Javier Alatorre enumera las veces en que el vocero, quien parecía ser solo el que estaba presente en Las Mañaneras, tejía sus redes de poder desde el sexenio de López Obrador.

La declaración de Palacio Nacional de “no ver TV Azteca” es el último ataque de Jesús Ramírez Cuevas a quienes han criticado la administración que ha desencadenado en inseguridad, violencia y pobreza en México.

Ya desde 2023, esta televisora señaló el sesgo que se encontraba en los libros de texto gratuito, encabezados por Marx Arriaga, para perfilar una educación comunistas.

Desde entonces, se han detectado altas inversiones en granjas de bots que atacan a quienes critican y señalan las deficiencias de la 4T en el tema de seguridad, la corrupción y el huachicol fiscal, como lo es esta televisora.

Contrario a lo que esperaba el Rasputín de la 4T, los niveles de audiencia aumentaron desde la orden de “no ver más a TV Azteca” y seguirán aumentando, pues Azteca Noticias seguirá denunciando la inseguridad que prevalece en las calles, la falta de insumos médicos y atención integral de salud, además de la corrupción que impide que personajes como Rubén Rocha Moya sigan escondiéndose en lugar de dar la cara por sus nexos con la delincuencia organizada.