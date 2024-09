Hostigan a reportero de FIA tras salir de cubrir la última mañanera de AMLO

Un grupo de personas agredió a nuestro reportero Irving Pineda cuando salía de Palacio Nacional, después de cubrir la última conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) este lunes 30 de septiembre. Los hechos ocurrieron en una de las puertas donde el acceso supuestamente es controlado y el hostigamiento llegó hasta la plancha del Zócalo capitalino.

Las personas se encontraban a las afueras de Palacio Nacional cuando, al pasar caminando el reportero Irving Pineda, comenzaron a gritarle y a cerrarle el paso. El momento se captó en un video que posteriormente se compartió en redes sociales, donde se puede observar el hostigamiento.

Incluso se puede ver que una señora lo toca con la mano; sin embargo, nuestro compañero solo siguió caminando y las personas le gritaban ¡fuera!, ¡fuera!



En entrevista con Manuel López San Martín, comentó que: “Escuché que gritaron mi nombre, luego cosas más elevadas”.

Hostigan a nuestro compañero @IrvingPineda afuera de #PalacioNacional.



Los hechos ocurrieron en una de las puertas donde el acceso es controlado; el hostigamiento llegó hasta la plancha del #Zócalo.

Los gritos no fueron las únicas agresiones, pues afirmó que querían golpear al editor que lo acompañaba y los hostigamientos no pararon hasta el estacionamiento. “Yo responsabilizo al gobierno federal y pido garantías para hacer bien mi trabajo. A mí no me pagan, yo sí tengo que salir a trabajar”, señaló.

Irving Pineda muestra cómo fueron los ataques en su contra en Palacio Nacional

A través de un video compartido en su cuenta oficial de X, el periodista también señaló que los accesos a Palacio Nacional estaban más que restringidos y solo se permitió entrar con credenciales, por lo que cuestionó quién dejó entrar a las personas que lo agredieron.

Por la mañana, los accesos a Palacio Nacional estuvieron más que restringidos y solo se permitió entrar con credenciales y acreditaciones.





Fue así que captó el momento donde diversas personas lo siguieron, lo grabaron y también le hicieron señas obscenas.

Irving Pineda cubrió la mayoría de las conferencias mañaneras del presidente, incluida esta última de su sexenio, por lo que es un reportero conocido de la Fuente presidencial; sin embargo, desea que la libertad de expresión y la seguridad de los periodistas mejore con la presidenta entrante, Claudia Sheinbaum Pardo.