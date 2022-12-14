Taikonautas se adaptan a la estación espacial Tiangong de China

Los tres taikonautas de la Shenzhou-15 se han adaptado al nuevo entorno en la estación espacial Tiangong de China y comenzaron a participar en sus rutinas diarias ordenadamente después de abordar la estación hace medio mes, según la Agencia Espacial Tripulada de China (CMSA).

Los miembros de la tripulación, Fei Junlong, Deng Qingming y Zhang Lu, fueron enviados al espacio a fines de noviembre y están trabajando a bordo de la estación espacial china de tres módulos casi terminada.

Un video clip publicado por CMSA el miércoles muestra que están clasificando los paquetes en el módulo de laboratorio de Mengtian, una de las primeras y más importantes tareas durante su viaje espacial.

Taikonautas terminan montaje del módulo de laboratorio

La agencia dice que ya han terminado el montaje y el montaje del módulo de laboratorio de Wentian, que les proporciona las instalaciones necesarias para vivir.

|CCTV

Dará inicio la primera etapa de aplicación y desarrollo

La misión Shenzhou-15 concluirá la última etapa de la construcción de la estación espacial Tiangong y dará inicio a la primera etapa de su aplicación y desarrollo.

Durante su misión de seis meses, los taikonautas llevarán a cabo pruebas relacionadas con la residencia a largo plazo en la estación espacial de China en su configuración de tres módulos.

Taikonautas realizarán más de 40 experimentos y pruebas

También desbloquearán, instalarán y probarán 15 gabinetes de experimentos científicos y llevarán a cabo más de 40 experimentos y pruebas en los campos de investigación y aplicación de ciencia espacial, medicina espacial y tecnología espacial.

China planea actividades extra vehiculares

Se planean de tres a cuatro rondas de actividades extra vehiculares (EVA) durante su estadía. Tienen la tarea de instalar los conjuntos de bombas extendidas del módulo de laboratorio de Mengtian y la plataforma de carga útil de exposición.

|CCTV

Los taikonautas también verificarán el modo de salida de la cabina de la esclusa de aire de carga del módulo Mengtian y cooperará con tierra para completar seis tareas de salida de carga.

Realizarán pruebas periódicas de la plataforma, mantenimiento y gestión de asuntos de la estación espacial Tiangong de China. Además, la tripulación realizará ejercicios, entrenamientos y simulacros de protección de la salud en órbita.

La nave china Shenzhou-15 despegó el 29/11/2022, con destino a la estación espacial Tiangong con tres taikonautas a bordo, quienes han protagonizado el primer cambio de tripulación en órbita de la historia de su país. Se espera que los taikonautas, todos hombres y pilotos, permanezcan en ella medio año para completar su construcción, informó la agencia oficial Xinhua.

La nave de esta misión fue propulsada por un cohete Larga-Marcha 2F, que despegó a las 23:08 hora local desde el centro espacial de Jiuquan, en el desierto de Gobi (noroeste).

En un primer tiempo, los taikonautas cohabitarán con sus tres colegas (entre ellos una mujer) de la misión anterior Shenzhou-14, que están desde hace cerca de medio año en la estación espacial china.