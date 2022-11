Libre, el hombre que atropelló a 24 personas en Tamaulipas

Antonio Camacho Contreras, es el hombre que perdió el control de su auto y atropelló a 24 personas en Río Bravo, Tamaulipas, todos ellos adultos mayores que acudían a cobra su pensión; el hombre hoy sigue su proceso en libertad, luego de haber pasado tres días en prisión.

“Yo le digo a mi Dios que les dé sanación, que se alivien, cómo no me va a doler si somos humanos”, es la expresión que hace el hombre luego de haber sido protagonista del accidente ocurrido el pasado 14 de noviembre.

Luego de atropellar a 24 adultos mayores, en Rio Bravo, Tamaulipas, el pasado lunes, Antonio Camacho Contreras fue liberado, estuvo tres días arrestado y un abogado le fue asignad para llevar su caso.

Rodolfo López González es su abogado y explica la situación:

“Se está llegando a un acuerdo reparatorio, el señor trae toda la intensión de reparar los daños, vamos a seguir apoyando en el ámbito legal pues las cuestiones para que todo quede bien, sabemos que hay daños y lesionados y también buscar el apoyo para ellos”, explicó.

¿Quién es el hombre que atropelló a 24 personas?

Don Antonio es un hombre de 68 años que se dedica, junto a su esposa, a recolectar cartón para venderlo.

Narra a Fuerza Informativa Azteca cómo acababa de cobrar su pensión pero le dijeron que moviera su carro que estaba en una tienda y de pronto perdió el control.

“Yo nomás di vuelta y que se acelera el mugroso carro... se le pego el tapete y ahí se derivó y ahí ya no pude y lo apagué y alcanzó a llegar hasta donde estaba la propia gente, yo les digo yo soy humano, todos son humanos, yo no quiero problemas con nadie, no voy a querer agredir a una gente namás a lo loco”, indicó.

Asegura que todo fue muy rápido: “Haga de cuenta que yo traía el volante aquí y lo que me apareció fue la bolsa que trae el volante, me pego aquí y me aventó pa’ tras y este raspón me dio de la misma bolsa pero en el carro estaba prensado”.

Hoy junto a su esposa, solo esperan que pronto pase esta pesadilla, que los heridos por el accidente se recuperen pronto.

Ambos afirman que todo se les juntó, además perdieron una médica que él tenía para una operación.