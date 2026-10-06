“Tanque”, el operador de “El Mencho” que entró al huachicol y está ligado al círculo de Andy López Beltrán

Fue detenido Iván “N”, alias “Tanque”, presunto operador de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

Es supuesto cómplice de los hermanos Olán Aparicio, amigos de Andy López Beltrán. Tras un operativo conjunto entre fuerzas federales, lo agarraron en Zapopan, Jalisco.

“Tanque” es identificado por autoridades mexicanas como uno de los presuntos líderes regionales del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y operaba en los estados de Veracruz, Oaxaca y Tabasco.

Lo investigan por delitos de homicidio, extorsión, privación ilegal de la libertad, robo de hidrocarburos, lavado de dinero y tráfico de drogas. También se le señala por su presunta participación en el ataque contra un helicóptero del Ejército Mexicano en Jalisco, en el año 2015, cuando intentaban capturar a “El Mencho”.

Estaba en la mira del gobierno de Estados Unidos. El Departamento del Tesoro, a través de su unidad contra delitos financieros en el extranjero, lo colocó como el presunto líder de una célula dedicada al huachicol.