Tarjetón Digital IMSS 2026: Quién debe tramitarlo y para qué sirve

El Tarjetón Digital IMSS 2026 aplica para un grupo específico de derechohabientes. Revisa si debes tramitarlo y qué necesitas para completar el registro.

Salud y Educación

Escrito por: Daniel Rivera Guzmán

El Tarjetón Digital del IMSS es una herramienta en línea que permite a trabajadores, pensionados y jubilados consultar su información desde cualquier dispositivo, sin necesidad de acudir a oficinas. En este 2026, esta opción sigue disponible para quienes desean revisar sus datos y movimientos sin hacer filas.

Este documento digital sustituye al tradicional talón de pago físico y centraliza la información en una plataforma segura. Está pensado para quienes reciben pagos periódicos y necesitan consultar sus datos de manera constante.

A diferencia de los trámites presenciales, el Tarjetón Digital del IMSS permite acceder a la información en minutos, desde casa o el trabajo, lo que representa un ahorro de tiempo y traslados.

¿Para qué puede utilizarse?

Con el Tarjetón Digital del IMSS se puede:

  • Consultar y descargar comprobantes de pago mensuales.
  • Revisar el historial completo de pagos y descuentos.
  • Verificar compensaciones o pagos extraordinarios.
  • Actualizar datos personales como domicilio, teléfono o correo electrónico.
  • Dar seguimiento a préstamos o créditos vigentes.
  • Reimprimir talones de pago cuando sea necesario.
  • Monitorear el estatus de trámites ante el instituto.

¿Quiénes pueden tramitarlo?

El registro está disponible exclusivamente para derechohabientes afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social. Pueden tramitarlo:

  • Trabajadores activos.
  • Pensionados.
  • Jubilados.

Requisitos para registrarse al Tarjetón Digital del IMSS

Antes de iniciar el trámite en línea, es importante contar con:

  • CURP.
  • Número de Seguridad Social o matrícula.
  • Estado de residencia actual.
  • Fecha de ingreso al instituto.
  • Correo electrónico vigente.

Paso a paso para obtenerlo

  • Ingresar al portal oficial del Tarjetón Digital del IMSS.
  • Seleccionar la opción de registro para nuevos usuarios.
  • Completar el formulario con los datos solicitados.
  • Crear una contraseña segura y registrar un correo válido.
  • Esperar el mensaje de confirmación, que puede tardar hasta 12 horas.
  • Verificar la cuenta desde el enlace enviado al correo electrónico.
  • Acceder nuevamente al portal para consultar y descargar la información.

El proceso es completamente en línea y puede realizarse en cualquier momento, siempre que se cuente con los datos necesarios.

