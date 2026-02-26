Tarjetón Digital IMSS 2026: Quién debe tramitarlo y para qué sirve
El Tarjetón Digital IMSS 2026 aplica para un grupo específico de derechohabientes. Revisa si debes tramitarlo y qué necesitas para completar el registro.
El Tarjetón Digital del IMSS es una herramienta en línea que permite a trabajadores, pensionados y jubilados consultar su información desde cualquier dispositivo, sin necesidad de acudir a oficinas. En este 2026, esta opción sigue disponible para quienes desean revisar sus datos y movimientos sin hacer filas.
Este documento digital sustituye al tradicional talón de pago físico y centraliza la información en una plataforma segura. Está pensado para quienes reciben pagos periódicos y necesitan consultar sus datos de manera constante.
A diferencia de los trámites presenciales, el Tarjetón Digital del IMSS permite acceder a la información en minutos, desde casa o el trabajo, lo que representa un ahorro de tiempo y traslados.
¿Para qué puede utilizarse?
Con el Tarjetón Digital del IMSS se puede:
- Consultar y descargar comprobantes de pago mensuales.
- Revisar el historial completo de pagos y descuentos.
- Verificar compensaciones o pagos extraordinarios.
- Actualizar datos personales como domicilio, teléfono o correo electrónico.
- Dar seguimiento a préstamos o créditos vigentes.
- Reimprimir talones de pago cuando sea necesario.
- Monitorear el estatus de trámites ante el instituto.
¿Quiénes pueden tramitarlo?
El registro está disponible exclusivamente para derechohabientes afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social. Pueden tramitarlo:
- Trabajadores activos.
- Pensionados.
- Jubilados.
Requisitos para registrarse al Tarjetón Digital del IMSS
Antes de iniciar el trámite en línea, es importante contar con:
- CURP.
- Número de Seguridad Social o matrícula.
- Estado de residencia actual.
- Fecha de ingreso al instituto.
- Correo electrónico vigente.
Paso a paso para obtenerlo
- Ingresar al portal oficial del Tarjetón Digital del IMSS.
- Seleccionar la opción de registro para nuevos usuarios.
- Completar el formulario con los datos solicitados.
- Crear una contraseña segura y registrar un correo válido.
- Esperar el mensaje de confirmación, que puede tardar hasta 12 horas.
- Verificar la cuenta desde el enlace enviado al correo electrónico.
- Acceder nuevamente al portal para consultar y descargar la información.
El proceso es completamente en línea y puede realizarse en cualquier momento, siempre que se cuente con los datos necesarios.