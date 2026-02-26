Tarjetón Digital IMSS 2026: Quién debe tramitarlo y para qué sirve

El Tarjetón Digital del IMSS es una herramienta en línea que permite a trabajadores, pensionados y jubilados consultar su información desde cualquier dispositivo, sin necesidad de acudir a oficinas. En este 2026, esta opción sigue disponible para quienes desean revisar sus datos y movimientos sin hacer filas.

Este documento digital sustituye al tradicional talón de pago físico y centraliza la información en una plataforma segura. Está pensado para quienes reciben pagos periódicos y necesitan consultar sus datos de manera constante.

A diferencia de los trámites presenciales, el Tarjetón Digital del IMSS permite acceder a la información en minutos, desde casa o el trabajo, lo que representa un ahorro de tiempo y traslados.

¿Para qué puede utilizarse?

Con el Tarjetón Digital del IMSS se puede:



Consultar y descargar comprobantes de pago mensuales.

Revisar el historial completo de pagos y descuentos.

Verificar compensaciones o pagos extraordinarios.

Actualizar datos personales como domicilio, teléfono o correo electrónico.

Dar seguimiento a préstamos o créditos vigentes.

Reimprimir talones de pago cuando sea necesario.

Monitorear el estatus de trámites ante el instituto.

¿Quiénes pueden tramitarlo?

El registro está disponible exclusivamente para derechohabientes afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social. Pueden tramitarlo:



Trabajadores activos.

Pensionados.

Jubilados.

Requisitos para registrarse al Tarjetón Digital del IMSS

Antes de iniciar el trámite en línea, es importante contar con:



CURP.

Número de Seguridad Social o matrícula.

Estado de residencia actual.

Fecha de ingreso al instituto.

Correo electrónico vigente.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡NO SERÁ EL LUNES! CONFIRMAN RETRASO EN PAGO DE LA PENSIÓN IMSS DE FEBRERO 2026

Paso a paso para obtenerlo



Ingresar al portal oficial del Tarjetón Digital del IMSS

Seleccionar la opción de registro para nuevos usuarios.

Completar el formulario con los datos solicitados.

Crear una contraseña segura y registrar un correo válido.

Esperar el mensaje de confirmación, que puede tardar hasta 12 horas.

Verificar la cuenta desde el enlace enviado al correo electrónico.

Acceder nuevamente al portal para consultar y descargar la información.

El proceso es completamente en línea y puede realizarse en cualquier momento, siempre que se cuente con los datos necesarios.