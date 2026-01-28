¡No será el lunes! Confirman retraso en pago de la Pensión IMSS de febrero 2026

Los beneficiarios del Instituto Mexicano del Seguro Social deberán ajustar su presupuesto para el segundo mes del año. De acuerdo con el calendario oficial y reportes de medios de comunicación, el depósito correspondiente a febrero de 2026 de la Pensión IMSS no se realizará el primer día del mes, sufriendo un ligero retraso debido a la combinación de días inhábiles.

¿Subirá la Pensión IMSS en febrero 2026?

El pago se verá reflejado el martes 3 de febrero de 2026.

Este ajuste ocurre porque el 1 de febrero es domingo (día de descanso bancario) y el lunes 2 de febrero es día festivo oficial en México (en conmemoración del 5 de febrero, Aniversario de la Constitución). Según las reglas del Instituto, cuando el primer día del mes es inhábil, el depósito se recorre al siguiente día hábil disponible .

¿Subirá la Pensión IMSS en febrero 2026?

Sí, hay buenas noticias. Febrero es el mes en que tradicionalmente se actualizan los montos de las pensiones. Para este 2026, el incremento se divide en dos vertientes:

Aumento por Inflación: Todas las pensiones se ajustan conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Aunque la cifra final depende del cierre oficial del INEGI, se estima una actualización para compensar el costo de vida.

Pensión Mínima Garantizada: Aquellos que se pensionen bajo la Ley 73 a partir de este año verán un incremento significativo derivado del aumento al salario mínimo. Se proyecta que la pensión mínima alcance aproximadamente los 10 mil 636.54 pesos mensuales, lo que representa un alza cercana al 13% respecto al año anterior.

El aumento se aplica de manera automática, por lo que no es necesario realizar ningún trámite adicional.

¿Cómo saber si me puedo pensionar en el IMSS?

Para determinar si eres elegible para el retiro este año, debes identificar bajo qué régimen te encuentras (73 o 97). Para iniciar tu proceso de pensión, es indispensable contar con al menos 1,250 semanas cotizadas. Te recomendamos solicitar tu reporte digital de manera sencilla y sin salir de casa.

Para realizar la consulta en línea, asegúrate de tener listos los siguientes datos:

CURP

Número de Seguridad Social (NSS)

Correo electrónico personal



Ley del 73 (Antes del 1 de julio de 1997) | Ley del 97 (Después del 1 de julio de 1997).

Edad mínima | 60 años (Cesantía) o 65 años (Vejez). | 60 años (Cesantía) o 65 años (Vejez).

Semanas Cotizadas | Mínimo 500 semanas. | Mínimo 875 semanas (en 2026).

Vigencia | Estar en periodo de "Conservación de Derechos". | Tener saldo en la cuenta AFORE.

El requisito de semanas para la Ley 97 incrementa cada año hasta llegar a 1,000 en 2031.

Para conocer tu situación exacta, puedes consultar tu Constancia de Semanas Cotizadas en el portal digital del IMSS o mediante la aplicación IMSS Digital con tu CURP y Número de Seguridad Social (NSS).

