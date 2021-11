¿A quién le pertenece el tatuaje que tienes en el cuerpo?

ESCUCHA AQUÍ:

En México los artistas, diseñadores, autores y en general los creadores de alguna obra están protegidos y amparados por el Derecho de Autor, gracias a eso un artista no solo puede ser reconocido sino beneficiarse económicamente de su obra. La ley es clara pero hay lagunas.

Llevar el derecho de autor a los artistas de tatuaje no es tan simple, de entrada porque no existe en la ley un apartado específico para este rubro, por otra parte los diseñadores y tatuadores no tienen el hábito de registrar su obra por lo tanto reclamar derechos se vuelve complicado.

Para algunos podría parecer un asunto menor pero si tomamos en cuenta que en nuestro país alrededor de un 32% de la población de 18 años y más tiene, al menos, un tatuaje y que la demanda por estos servicios va en aumento el tema toma otra dimensión.

Por otra parte la industria del tatuaje ha crecido, al menos, un 50% en la última década y el número de tatuadores se ha multiplicado.

Pero, ¿de quién es un tatuaje?

La respuesta podría parecer sencilla pero no lo es. Hay muchos factores que intervienen.

Puede darse el caso de que una persona tenga su propio diseño para un tatuaje y contrate a un artista que, con su sello, lo plasme en la piel.

Podría ser el artista quien realice el diseño, lo tatúe y cobre por el y en ese caso la obra sigue siendo suya o de quien la pagó?

¿Se pueden solicitar diseños exclusivos?

Un contrato simple entre tatuadores y clientes podría solucionar parte de esos problemas pero esos tampoco se realizan. Todo es de palabra.

En Estados Unidos se han dado casos en donde comienza a verse cómo podría aplicarse el derecho de autor específicamente a artistas de modificaciones corporales pero falta un largo camino para eso se incluya en nuestra legislación. De todo esto conversamos con Jessica Sainos Palacios, especialista en propiedad intelectual.

TE PUEDE INTERESAR: