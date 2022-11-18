Taxi seguro en la CDMX: 5 puntos para identificarlo

Abordar un taxi seguro en la CDMX se ha convertido en una prioridad para los miles de capitalinos que día con día utilizan estas unidades para transportarse. Ante esto, la Semovi ha emitido 5 puntos para saber identificarlos con mayor facilidad.

Un taxi seguro en la CDMX debe cumplir con una serie de elementos visiblemente sencillos de identificarlos en la unidad, para garantizar tanto la seguridad del usuario como del conductor, entre los que destacan los dígitos en las placas vehiculares y corroborar la identidad del conductor.

Al identificar los cinco elementos que debe tener un taxi seguro, se demuestra que la unidad se encuentra previamente registrada ante el Gobierno capitalino para refrendar la confianza en los usuarios al abordar el servicio de tranporte.

5 puntos que debe tener un taxi seguro en CDMX

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) al abordar un taxi en la CDMX, la unidad debe contar con los siguientes 5 elementos para verificar que se trata de un transporte seguro:

El vehículo debe estar pintado de color rosa con blanco. Porta copete en el toldo, que indique si la unidad se encuentra ocupado o disponible, así como el tipo de taxi al que pertenece: libre, sitio o zonas rurales. Placas frontales y trasera bien colocada que debe de comenzar con las letras A, si es libre; B, si es de sitio, o M, si es de zonas rurales. Dígitos de las placas en la parte frontal, en los costados y en la cajuela. Tarjeton colocado en los cristales de vehículo donde se aprecia la foto del chofer, su nombre completo, su placa y el número al que debes llamar en caso de quejas, dudas o sugerencias.

Recuerda que la unidad también debe tener siempre visible el taxímetro, así como la tarifa de inicio estipulada por el Gobierno de la CDMX.

🚕Aborda con seguridad un taxi de la #CiudadDeMéxico



Al solicitar el servicio de un taxi capitalino, checa que cumpla con los siguientes requisitos justo antes de subir👇



Cualquier irregularidad repórtala con nuestro equipo de @VigimoviCDMX 🕵️ pic.twitter.com/xDbIu8T3Jf — Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) November 16, 2022

De igual forma, el Gobierno de la CDMX ha puesto en marcha la aplicación 'Mi Taxi', disponible para Android y iOS, en donde podrás solicitar un taxi, cuyo conductor haya verificado los puntos anteriormente mencionados de manera previa.

La aplicación 'Mi Taxi' también cuenta con botón de pánico que al presionarlo manda un reporte alC5 y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para dar seguimiento al vehículo a través de las cámaras instaladas en la ciudad.