De Jake Gyllenhaal a Joe Jonas, estas son las canciones que Taylor Swift compuso a sus exnovios

La cantante Taylor Swift ha compuesto más de 200 canciones a lo largo de sus casi dos décadas de carrera, gran parte de ellas inspiradas en su vida y en los noviazgos que ha tenido con celebridades como Joe Jonas, Jake Gyllenhaal y John Mayer.

La música de la artista, nacida en Pensilvania, evolucionó desde su debut en 2006. Con su primer álbum de estudio, llamado Fearless, destacó en el género del country. Sin embargo, en los últimos años se ha convertido en un ícono del pop.

En julio pasado se convirtió en la artista con más álbumes que llegaron al primer lugar de las listas de Billboard, con lo que rompió el récord que tenía Barbara Streisand. Pero, ¿quiénes han sido la inspiración de sus canciones?

¿Qué canciones le compuso Taylor Swift a Joe Jonas?

El cantante Joe Jonas fue la primera celebridad con la que tuvo un noviazgo, entre julio y octubre de 2008. Su ruptura fue tan pública como su relación. Taylor declaró en varias ocasiones que el integrante de los Jonas Brothers terminó con ella en una llamada de 27 segundos, lo que inspiró algunas de las canciones más exitosas de la compositora:

- Last Kiss (Speak Now).

- Better Than Revenge (Speak Now).

- Forever and Always (Fearless).

- Holy Ground (Red Taylor’s Version).

- You All Over Me (Fearless Taylor’s Version).

- Mr. Perfectly Fine (Fearless Taylor’s Version).

La canción de Taylor Swift para Taylor Lautner

Taylor Lautner, actor que saltó a la fama gracias a las películas de Crepúsculo, es uno de los exnovios preferidos de los swifties y actualmente tienen una cercana amistad.

La pareja se conoció mientras filmaba la cinta Día de San Valentín y su noviazgo duró de octubre a diciembre de 2009. Sin embargo, Swift fue quien terminó la relación y luego le compuso Back To December para disculparse.

En 2016, Lautner confirmó, durante una entrevista, que la canción del álbum Speak Now sí estaba dedicada a él.

¿Qué canción le dedicó Taylor Swift a John Mayer?

Después de Taylor Lautner, la intérprete de Karma se relacionó con el músico John Mayer, cuando ella tenía 19 años y él 32. La relación fue una de las más dolorosas por las que pasó y sus sentimientos quedaron plasmados en la famosa canción Dear John, lanzada en 2010 el disco Speak Now.

Tiempo después, Mayer dijo en una entrevista que la composición lo había hecho sentirse terrible y no creía que lo hubiera merecido.

Canciones que Taylor Swift le hizo a Jake Gyllenhaal

El amor de otoño de la estadounidense con Jake Gyllenhaal también fue muy público, pero se dice que el actor rompió con el noviazgo por la diferencia de edad que había entre ellos, que era de casi 10 años.

La ruptura inspiró a Taylor Swift a componer All Too Well. En su primer lanzamiento, en 2012, la canción duraba poco más de 5 minutos, pero al ser regrabada en 2022 alcanzó los 10 minutos.

Con frases como “Me mantuviste como un secreto, pero yo te mantuve como un juramento” y “Me vuelves a llamar sólo para romperme como a una promesa”, All Too Well es una de las canciones que más corean los fanáticos durante la gira The Eras Tour, que está por llegar a México.

Para Jake Gyllenhaal también están dedicadas las siguientes canciones:

- We Are Never Ever Getting Back Together (Red).

- I Knew You Were Trouble (Red).

- The Last Time (Red).

- I Almost Do (Red).

- The Moment I Knew (Red).

- State of Grace (Red).

Harry Styles también inspiró a Taylor Swift

El romance entre Swift y el exintegrante de One Direction duró tan sólo un mes, pero esto le bastó a la artista para componerle canciones como Style, I Know Places y Out Of The Woods, todas lanzadas en el disco 1989.

En 2013 se reportó que el acoso de los medios fue una de las razones que los llevaron a terminar la relación, pues cada segundo ella y Harry Styles eran perseguidos por los paparazzis que querían conseguir una foto de ellos.

¿Hay canciones para Calvin Harris?

Taylor Swift tuvo una relación con Calvin Harris entre 2015 y 2016, pero se reportó que el DJ le pidió que no compusiera ninguna canción sobre su ruptura.

Aunque la artista no lo ha confirmado públicamente, sus fans creen que Harris inspiró las siguientes canciones:

- I Did Something Bad (Reputation).

- Dancing With Our Hands Tied (Reputation).

- I Forgot That You Existed (Reputation).

¿Cuáles son las canciones que le dedicó Taylor Swift a Tom Hiddleston?

Tras el fin de la relación de 15 meses con Calvin Harris, Tom Hiddleston llegó a la vida de Taylor Swift. La pareja se conoció en la Met Gala de 2016, donde fueron filmados bailando, y hasta compartieron el 4 de julio.

Pero el amor de verano no prosperó y el actor que encarna a “Loki” la llevó a componer estas melodías:

- Getaway Car (Reputation).

- Midnight Rain (Midnights).

¿Qué canciones le escribió Taylor Swift a Joe Alwyn?

Joe Alwyn y Taylor Swiftse conocieron en 2017 y trataron de mantener privado su noviazgo de casi seis años. No obstante, el británico también colaboró en álbumes de Taylor como Evermore y Folklore.

La relación que tuvo con Alwyn es la más larga de su historial amoroso, así que es también su mayor fuente de inspiración al momento de crear las siguientes canciones:

- End Game (Reputation).

- Delicate (Reputation).

- Gorgeous (Reputation).

- Call It What You Want (Reputation).

- Lover (Lover).

- Cruel Summer (Lover).

- Paper Rings (Lover).

- Cornelia Street (Lover).

- London Boy (Lover).

- Peace (Folklore).

- The Lakes (Folklore).

- Long Story Short (Evermore).

- Lavender Haze (Midnights).

- Mastermind (Midnights).

- You’re Losing Me (Midnights).