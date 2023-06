¡Noche triste, swifties! Los mejores memes sobre la lista de espera para ver a Taylor Swift en México

Tras darse a conocer los conciertos de Taylor Swift en México, las swifties, como se le conoce a sus fans, agendaron este lunes 12 de junio como una de las fechas más importantes porque los organizadores del evento enviaron el código Verified Fan; sin embargo, pronto se viralizó que miles fueron enviados a la lista de espera.

Alrededor de las 16:00 horas, el entusiasmo con el que las swifties esperaban el correo electrónico que les permitiría mantener las esperanzas de ver a la intérprete de Lover en el Foro Sol comenzaron a perder fuerza cuando las bandejas de entrada se llenaban de lista de espera, lo que rápidamente se desencadenó en memes por la demanda que tendrá encontrar un boleto de Taylor Swift en México.

Precios de los boletos de Taylor Swift en México

Hasta el momento no hay una cifra exacta sobre el precio de los boletos para ver a Taylor Swift en México, sin embargo, páginas que se dedican a investigar el costo han planteado que podrían estar de la siguiente manera, aunque no hay nada oficial:



Platino A - 10,620 pesos mexicanos

Platino B - 8,376 pesos mexicanos

Platino C - 6,696 pesos mexicanos

Verde A - 5,040 pesos mexicanos

Naranja A - 4,416 pesos mexicanos

Verde B - 3,096 pesos mexicanos

Naranja B - 2,016 pesos mexicanos

Verde C - 1,176 pesos mexicanos

Naranja C - 936 pesos mexicanos

General B - 1,416 pesos mexicanos

Discapacitados - 1,180 pesos mexicanos

En estos precios no se contempla la zona VIP; sin embargo, los costos podrían superar los 12 mil pesos mexicanos para ver a la la oriunda de Pensilvania recitar sus mejores éxitos en lo que será su primera vez en tierras mexicanas.

Los mejores memes de Verified Fan para los conciertos de Taylor Swift

¡El humor mexicano no se pierde! A pesar de pertenecer a la lista de espera, los swifties no perdieron el humor y así lo mostraron en redes sociales cuando compartieron su sentir por no obtener el código verified. Estos son algunos de los memes:

